16:56 27.04.2026

На Львівщині викрили кіберзлочинців, які заробили 10 млн грн на продажі зламаних акаунтів Roblox в РФ – прокуратура

Правоохоронці викрили групу кіберзлочинців у Львівський області, яка зламувала ігрові акаунти Roblox та заробила майже 10 млн грн, продаючи їх у Росію, повідомляють в Офісі генерального прокурора України.

"Прокурори Львівської області спільно з кіберполіцією та СБУ припинили діяльність групи, що отримувала доступ до чужих ігрових акаунтів і використовувала їх для заробітку. Йдеться про профілі в Roblox, де користувачі створюють ігри, спілкуються та купують віртуальні речі, які мають і фінансову цінність", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ОГПУ.

За даними слідства, 19-річний мешканець Дрогобича разом із двома спільниками (21 та 22 років) організував схему продажу чужих акаунтів. Для зламу використовували викрадені cookie-файли – дані, що дозволяють увійти в акаунт без пароля.

"Доступи перевіряли через спеціальне програмне забезпечення та відбирали акаунти з віртуальними коштами або рідкісними предметами. З жовтня 2025 по січень 2026 року перевірили понад 610 тис. акаунтів, із яких відібрали найбільш цінні. Під час слідчих дій виявлено 357 файлів із такими обліковими записами. Надалі їх продавали на російських ресурсах з оплатою на криптогаманці. Загальний прибуток, за попередніми даними, міг сягнути майже 10 млн грн", – поінформували у прокуратурі.

У межах провадження проведено десять обшуків. Вилучено комп’ютерну техніку, носії інформації, телефони, банківські картки, чорнові записи, понад EUR2,5 тис. та майже $35 тис.

За процесуального керівництва Львівської обласної та Франківської окружної прокуратур міста Львова учасникам групи повідомлено про підозри за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена у великих розмірах або в умовах воєнного стану) та ч. 5 ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем під час дії воєнного стану).

Теги: #кіберзлочинність #офіс_генпрокурора #львівщина

