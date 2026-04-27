Інтерфакс-Україна
Події
16:52 27.04.2026

Україна та Латвія започаткували в ЄС проєкт живих меморіалів на честь загиблих українських лісівників

2 хв читати
Фото: Ліси України

Державне підприємство "Ліси України" спільно з латвійськими партнерами започаткували проєкт створення живих меморіалів у ЄС, у рамках якого на честь майже 200 загиблих українських лісівників у Латвії висадили 2 тис. сосен, повідомила пресслужба держпідприємства у Facebook у понеділок.

"Пам’ять про загиблих має трансформуватися в рішучість світу зупинити агресію", – заявив президент України Володимир Зеленський під час вручення премії Four Freedoms Award 2026.

Акція у Талсінському краї поблизу Кампаркалнса стала першим кроком міжнародного розширення проєкту "Ліси пам’яті", у межах якого в Україні вже висаджено майже 50 меморіальних гаїв. На латвійській ділянці 23 квітня встановили пам’ятний знак та висадили дерева на честь українських героїв.

"Сьогодні тут, на землі Латвії, ми створюємо живий пам’ятник українським лісівникам, які зі зброєю в руках захищали свою Батьківщину. Ці дерева нагадуватимуть кожному про мужність українського народу та про ціну, сплачену за незалежність", – наголосив голова Латвійської ради лісової сертифікації Маріс Лиопа.

Організаторами заходу виступили Міністерство землеробства Латвії, Латвійська рада лісової сертифікації та компанії Latvijas valsts meži і Latvijas Finieris.

У ДП "Ліси України" прогнозують, що цього року такі пам’ятні ліси з’являться і в інших країнах Євросоюзу для посилення міжнародної підтримки та вшанування подвигу українських воїнів.

Крім того, 19 квітня латвійські волонтери доставили чергову партію допомоги ЗСУ: сім автобусів, зокрема два мікроавтобуси для підрозділів, де служать лісівники Волині та Рівненщини.

Теги: #меморіал #ліси_україни #латвія #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:18 27.04.2026
Правоохоронці викрили мережу, яка готувала тяжкі злочини у країнах ЄС в інтересах спецслужб РФ

18:40 25.04.2026
На українсько-латвійському бізнес-форумі підписано 9 меморандумів, з них 7 – у сферах ОПК та подвійного призначення

17:43 25.04.2026
Зеленський: Нам потрібен Євросоюз і Євросоюзу дуже сильно потрібна Україна

11:44 25.04.2026
Зеленський повідомив про три напрямки роботи у безпековій сфері: Близький Схід, ЄС і Азербайджан

20:41 24.04.2026
Україна домовилась про нові внески до PURL на саміті ЄС на Кіпрі – Сибіга

19:44 24.04.2026
РФ отруює європейські суспільства антиукраїнською дезінформацією – депутатка Європарламенту Грегорова

18:01 24.04.2026
В ЄС не коментують "асоційоване членство" для України, зазначивши, що це процес, заснований на заслугах та реформах

12:54 24.04.2026
ЄС у 2022р. скасував обмеження по сталі і Україна фактично стала частиною ринку, але СВАМ створює серйозні виклики – СЕО "Метінвесту"

09:36 24.04.2026
Макрон назвав кредит ЄС Україні важливим сигналом рішучості до подальшої співпраці

20:20 23.04.2026
Єврокомісія припустилася помилки щодо CBAM для України, її треба виправити – віцепрем'єр та міністр України

ВАЖЛИВЕ

ОСТАННЄ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА