Україна та Латвія започаткували в ЄС проєкт живих меморіалів на честь загиблих українських лісівників

Державне підприємство "Ліси України" спільно з латвійськими партнерами започаткували проєкт створення живих меморіалів у ЄС, у рамках якого на честь майже 200 загиблих українських лісівників у Латвії висадили 2 тис. сосен, повідомила пресслужба держпідприємства у Facebook у понеділок.

"Пам’ять про загиблих має трансформуватися в рішучість світу зупинити агресію", – заявив президент України Володимир Зеленський під час вручення премії Four Freedoms Award 2026.

Акція у Талсінському краї поблизу Кампаркалнса стала першим кроком міжнародного розширення проєкту "Ліси пам’яті", у межах якого в Україні вже висаджено майже 50 меморіальних гаїв. На латвійській ділянці 23 квітня встановили пам’ятний знак та висадили дерева на честь українських героїв.

"Сьогодні тут, на землі Латвії, ми створюємо живий пам’ятник українським лісівникам, які зі зброєю в руках захищали свою Батьківщину. Ці дерева нагадуватимуть кожному про мужність українського народу та про ціну, сплачену за незалежність", – наголосив голова Латвійської ради лісової сертифікації Маріс Лиопа.

Організаторами заходу виступили Міністерство землеробства Латвії, Латвійська рада лісової сертифікації та компанії Latvijas valsts meži і Latvijas Finieris.

У ДП "Ліси України" прогнозують, що цього року такі пам’ятні ліси з’являться і в інших країнах Євросоюзу для посилення міжнародної підтримки та вшанування подвигу українських воїнів.

Крім того, 19 квітня латвійські волонтери доставили чергову партію допомоги ЗСУ: сім автобусів, зокрема два мікроавтобуси для підрозділів, де служать лісівники Волині та Рівненщини.