Інтерфакс-Україна
16:44 27.04.2026

СБУ: Винесено вирок агентці ФСБ, яка розвідувала локації командних пунктів та логістичних складів на Донеччині

За матеріалами Служби безпеки України 15 років тюрми отримала коригувальниця вогню, яка допомагала окупантам обстрілювати позиції Збройних сил України в Донецький області.

"Як встановило розслідування, зловмисниця під виглядом розвезення хліба по торгових точках прифронтових населених пунктів коригувала російські обстріли регіону. Насамперед вона намагалася розвідати локації запасних командних пунктів, логістичних складів та опорних пунктів оборони українських військ на Краматорському напрямку. Співробітники СБУ задокументували злочини агентки та затримали її в райцентрі після нової розвідвилазки. Одночасно з цим було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій захисників Донеччини в зоні шпигунської активності РФ", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі спецслужби.

Зазначається, що під час обшуків у зловмисниці вилучено смартфон, за допомогою якого вона фотографувала військові об’єкти, позначала їхньої геолокації на Google-картах та координувала свої дії з куратором від ФСБ.

За даними слідства, коригуванням ворожих обстрілів займалась завербована російською спецслужбою місцева мешканка.

"До уваги рашистів вона потрапила, коли публікувала в чатах Телеграм-каналів антиукраїнські коментарі. Після вербування зрадниця почала використовувати комерційні поїздки регіоном для наведення ударів по Силах оборони, насамперед з використанням керованих авіабомб", – зауважили в СБУ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агентку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Теги: #агент_фсб #сбу #вирок

