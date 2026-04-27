Інтерфакс-Україна
16:38 27.04.2026

В Миколаєві хлопець стрибнув зі зруйнованої будівлі ОВА

В Миколаєві хлопець стрибнув зі зруйнованої будівлі ОВА

В Миколаєві в понеділок, 27 квітня, приблизно о 12:50 молодий чоловік стрибнув з даху зруйнованої будівлі ОВА на вул. Адміральській.

"Сьогодні сталась трагедія – з зруйнованої будівлі облради (ОВА) стрибнув хлопець. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини трагічної події та особу загиблого", – написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в телеграм-каналі.

Як повідомила пресслужба поліції Миколаївщини, на місці події працюють поліцейські відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління, криміналісти обласного главку поліції та судово-медичний експерт.

Правоохоронці кваліфікували подію, попередньо, за ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство", з приміткою "самогубство", як того вимагає процедура у подібних випадках.

