Інтерфакс-Україна
Події
16:34 27.04.2026

Сили оборони уразили склад боєприпасів, РСЗВ "Торнадо-С" та пункти управління ворога – Генштаб ЗСУ

1 хв читати
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж неділі, 26 квітня, та в ніч на 27 квітня підрозділи Сил оборони України завдали низки уражень по об’єктах російського агресора на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зокрема, уражено склад боєприпасів і командно-спостережний пункт противника у районі населеного пункту Селидове (ТОТ Донецької обл.). У Мелітополі (ТОТ Запорізької обл.) уражено реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С". Ступінь пошкоджень уточнюється", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Також уражено пункти управління БпЛА противника у районах Малинівки (Донецька обл.) та Гуляйполя на Запоріжжі.

У районі населеного пункту Миколаївка (Запорізька обл.) уражено ремонтний підрозділ окупантів.

"Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України продовжать вживати заходів для зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ", – резюмували в Генштабі.

Теги: #генштаб_зсу #ураження

17:27 27.04.2026
Зеленський доручив Генштабу і Міноборони щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК

17:20 27.04.2026
Генштаб ЗСУ: Уточнено результати ударів по НПЗ в Туапсе та Ярославлі

08:15 27.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 821 ворожу ціль

08:11 27.04.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 241 бойове зіткнення

16:02 26.04.2026
СБУ уразила вночі три військові кораблі, винищувач, об'єкти ППО окупантів в Криму

12:43 26.04.2026
Генштаб СЗУ повідомив про удари по ворожих РЛС та ЗРК на ТОТ Донецької області

15:48 25.04.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено склади, пункти управління та живу силу противника

08:52 25.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1292 ворожі цілі

08:37 25.04.2026
Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 168 од. спецтехніки – Генштаб

08:25 25.04.2026
ПС ЗСУ: В ніч проти суботи збито/подавлено 30 ракет та 580 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних БпЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА