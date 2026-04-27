Сили оборони уразили склад боєприпасів, РСЗВ "Торнадо-С" та пункти управління ворога – Генштаб ЗСУ

Упродовж неділі, 26 квітня, та в ніч на 27 квітня підрозділи Сил оборони України завдали низки уражень по об’єктах російського агресора на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зокрема, уражено склад боєприпасів і командно-спостережний пункт противника у районі населеного пункту Селидове (ТОТ Донецької обл.). У Мелітополі (ТОТ Запорізької обл.) уражено реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С". Ступінь пошкоджень уточнюється", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Також уражено пункти управління БпЛА противника у районах Малинівки (Донецька обл.) та Гуляйполя на Запоріжжі.

У районі населеного пункту Миколаївка (Запорізька обл.) уражено ремонтний підрозділ окупантів.

"Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України продовжать вживати заходів для зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ", – резюмували в Генштабі.