Інтерфакс-Україна
Події
15:18 27.04.2026

Правоохоронці викрили мережу, яка готувала тяжкі злочини у країнах ЄС в інтересах спецслужб РФ

2 хв читати
Офіс генерального прокурора України спільно зі слідчими Національної поліції та правоохоронцями кількох держав провели міжнародну операцію з викриття мережі, яка готувала замовні вбивства і диверсії в ЄС в інтересах спецслужб РФ, повідомляє Офіс генпрокурора.

"Припинено підготовку тяжких злочинів у країнах ЄС. Встановлено виконавців, посередників і координаторів, які організовували та фінансували діяльність", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у понеділок.

За даними слідства, з серпня 2024 року представники спецслужб РФ через підконтрольних осіб налагодили підготовку злочинів у країнах ЄС. Загалом було залучено десятки осіб з різних держав, а операції охоплювали щонайменше кілька європейських країн.

Правоохоронці встановили, що члени мережі виконували ролі спостерігачів, посередників, виконавців і забезпечували фінансування та логістику. Кошти переказувались через підконтрольні канали з використанням підроблених документів для маскування їх походження.

У межах операції проведено затримання та обшуки в країнах ЄС.

Слідство встановило, що "у Литві готували замовні вбивства – учасники мережі стежили за потенційними жертвами, збираючи дані про їхнє місце проживання, маршрути та розпорядок дня".

Наразі спробу вбивства в Литві зірвано: частину учасників затримано, одного – безпосередньо під час підготовки нападу. Повідомлено про підозру 13 особам: дев’ятьох затримано, щодо чотирьох видано європейські ордери на арешт.

Окрім Литви, мережа діяла й в інших країнах ЄС: збирала дані про військові об’єкти та техніку для України, готувала провокації, підпали інфраструктури та здійснювала диверсії на військовому підприємстві. Окрім ЄС, розглядалася можливість насильницьких дій на території України.

Теги: #агентура #нацполіція #офіс_генпрокурора #єс

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА