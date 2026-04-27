За підтримки ЄС у Гостомелі відновили початкову школу на EUR613 тис.

У Гостомелі відновила роботу початкова школа №1 після реконструкції вартістю EUR613 тис., профінансованої в межах Програми з відновлення України (URP) за підтримки Європейського Союзу (ЄС), повідомив Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).

"Відкриття цієї школи у Гостомелі, громаді, яка пережила один із найважчих періодів війни, є потужним знаком відновлення", – зазначив віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер.

Із загальної вартості проєкту EUR511 тис. надав ЄІБ, ще EUR102 тис. припало на місцеве фінансування.

Після реконструкції школа майже вдвічі збільшила місткість – до 120 учнів із 67 до ремонту, що дасть змогу більшій кількості дітей навчатися у громаді, а не у сусідніх населених пунктах.

Роботи, що тривали з січня 2025 року і завершилися цього місяця, включали заміну вікон і дверей, утеплення, оновлення класів, а також енергоефективну модернізацію, встановлення резервного живлення та облаштування просторів для цифрового навчання, робототехніки й мистецтва.

Реконструкцію профінансовано у межах URP, загальний обсяг якої становить EUR340 млн. Програма є однією з трьох спільних ініціатив ЄС та ЄІБ з відновлення, що реалізуються у партнерстві з Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій, місцевою владою та за технічної підтримки ПРООН.

За даними ЄІБ, у Київській області в межах програм відновлення вже завершено п’ять проєктів, ще 61 перебуває в реалізації.