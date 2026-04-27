Наступ окупантів в Сумській області минулого тижня вдалося зупинити, в Донецькій – сповільнити – DeepState

Російські окупанті минулого тижня спромоглися поновити наступ в напрямку м. Куп’янськ Харківської області, натомість розгорнутий ними наступ у Сумській області вдалося зупинити, а в Донецькій він помітно уповільнився, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

Загалом за минулий тиждень, з 20 по 26 квітня, ворог захопив 31,35 кв. км української території. Це дещо менше, ніж позаминулого тижня, коли ворог спромігся збільшити площу окупації на 35,58 кв. км.

Найбільшого успіху противник досягнув на гуляйпільському напрямку, де на початку тижня захопив 12,15 кв. км в районі с. Мирне, частково за рахунок закріплення в районі проникнення, який зменшився на 5,84 кв. км. Втім після середини тижня просування ворога там не фіксувалося.

Натомість з середини тижня окупанти поновили наступ і захопили 9,83 кв. км на куп’янському напрямку, де на позаминулому тижні їм просуватися взагалі не вдавалося. Зона проникнення там при цьому зросла на 5,1 кв. км.

На фронтах Донецької області ворог захопив за минулий тиждень 9,37 кв. км, що у півтора рази менше, ніж за позаминулий (14,64 кв. км). На початку тижня ворог помітно просувався на сіверському напрямку в бік Слов’янська, але в середині тижня його вдалося зупинити, натомість наприкінці тижня було зафіксовано невелике просування в бік Костянтинівки. Протягом всього тижня також фіксувалися численні незначні просування ворога на покровському напрямку.

Район проникнення на всіх напрямках області при цьому виріс на 7,51 кв. км.

На всіх інших напрямках за минулий тиждень теж без змін.

Таким чином, згідно з даними DeepState, загальна площа окупації української території за тиждень зросла на 31,35 кв. км, а зона проникнення – ще на 12,2 кв. км.

Щодоби минулого тижня окупанти просувалися в середньому на 4,5 кв. км, а зона проникнення зростала щодоби в середньому на 1,7 кв. км.

Позаминулого тижня окупанти просувалися в середньому на 5,1 кв. км кожної доби.

Як повідомлялося, в останні місяці 2025 року середнє зростання площі російської окупації коливалося на рівні 8-14 кв. км на добу. У кінці січня воно почало знижуватись і у середині лютого Сили оборони почали поступове витіснення ворога на олександрівському напрямку в Дніпропетровській та суміжних районах Запорізької та Донецької областей, яке тривало два тижні, а в останній тиждень лютого загальна площа окупації навіть зменшилась уперше з 2022 року. В березні зростання площі окупації ворогом поновилося, але вже меншими темпами.