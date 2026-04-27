15:04 27.04.2026
У місцевих радах з'являться заступники голів з питань оборони – Міноборони
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua/12554
В місцевих радах регіонів України з’являться заступники голів з питань оборони. Ці посади обійматимуть чинні військовослужбовці, яких відряджатиме Міністерство оборони, повідомляє пресслужба міністерства.
"Це потрібно, щоб цивільна влада і військові працювали більш злагоджено, а рішення в питаннях безпеки ухвалювалися швидше", – наголосили в Міноборони.
Зазначається, що заступники з питань оборони стануть частиною системи національного спротиву, яку Україна розбудовує під час повномасштабної війни.