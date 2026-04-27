У місцевих радах з'являться заступники голів з питань оборони – Міноборони

В місцевих радах регіонів України з’являться заступники голів з питань оборони. Ці посади обійматимуть чинні військовослужбовці, яких відряджатиме Міністерство оборони, повідомляє пресслужба міністерства.

"Це потрібно, щоб цивільна влада і військові працювали більш злагоджено, а рішення в питаннях безпеки ухвалювалися швидше", – наголосили в Міноборони.

Зазначається, що заступники з питань оборони стануть частиною системи національного спротиву, яку Україна розбудовує під час повномасштабної війни.