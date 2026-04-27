Інтерфакс-Україна
14:50 27.04.2026

Раді пропонують унормувати використання інформаційно-комунікаційних систем у школах

Раді пропонують унормувати використання інформаційно-комунікаційних систем у школах
Верховній Раді пропонують унормувати використання інформаційно-комунікаційних систем для проведення самооцінювання освітніх і управлінських процесів у закладах загальної середньої освіти.

Відповідний урядовий законопроєкт (№15199) "Про внесення зміни до ст. 42 закону "Про повну загальну середню освіту" зареєстровано у Верховній Раді у понеділок, повідомляє сайт парламенту.

Текст законопроєкту наразі на сайті законодавчого органу відсутній.

Як зазначив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі, запропоновані зміни унормують на законодавчому рівні використання інформаційно-комунікаційних систем для проведення щорічного самооцінювання освітніх і управлінських процесів у закладах загальної середньої освіти.

Теги: #верховна_рада #інформаційні_технології #школи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:04 24.04.2026
МОН оголосило потребу в підручниках для 1 і 5 класів, які використовуватимуть у 2028р.

МОН оголосило потребу в підручниках для 1 і 5 класів, які використовуватимуть у 2028р.

13:53 23.04.2026
СБУ і Нацполіція викрили спроби РФ вчинити криваві теракти у двох школах із залученням неповнолітніх

СБУ і Нацполіція викрили спроби РФ вчинити криваві теракти у двох школах із залученням неповнолітніх

06:28 22.04.2026
Прокуратура Києва через суд вимагає повернути до бюджету 1 млн грн переплати за м'ясо для шкіл і садків

Прокуратура Києва через суд вимагає повернути до бюджету 1 млн грн переплати за м'ясо для шкіл і садків

16:11 20.04.2026
Уряд розподілив фінансування на укриття в 79 школах та дитсадках

Уряд розподілив фінансування на укриття в 79 школах та дитсадках

15:21 17.04.2026
Раді пропонують звернутися до Кабміну щодо створення держпрограми для підтримки волонтерів

Раді пропонують звернутися до Кабміну щодо створення держпрограми для підтримки волонтерів

12:05 16.04.2026
Освітній омбудсмен: Законопроєкт про заборону гаджетів у школах потребує ширшого обговорення

Освітній омбудсмен: Законопроєкт про заборону гаджетів у школах потребує ширшого обговорення

18:31 26.03.2026
Україна приєдналася до Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин

Україна приєдналася до Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин

16:31 23.03.2026
Лісовий: Ми зараз будемо жорсткіше ставитися до пропусків школи

Лісовий: Ми зараз будемо жорсткіше ставитися до пропусків школи

14:53 23.03.2026
Лісовий: Наша мета – до 1 вересня доставити до шкіл 100% підручників

Лісовий: Наша мета – до 1 вересня доставити до шкіл 100% підручників

21:36 19.03.2026
Уряд розподілив понад 2 млрд грн на укриття в школах між 30 громадами

Уряд розподілив понад 2 млрд грн на укриття в школах між 30 громадами

ВАЖЛИВЕ

Цифрова інфраструктура МВС працює в режимі постійної готовності до відбиття атак – директор ДП "Інфотех"

Директор "Інфотех" про сервіси для ветеранів: від безособової бюрократії до прямого зв'язку

Максимально автоматизуємо складні чутливі процеси впізнання – директор ДП "Інфотех"

Шлях зброї від магазину до власника є повністю прозорим – директор "Інфотех" про реєстр зброї

Негода в Україні забрала життя вже трьох людей, залишаються знеструмленими 700 населених пунктів – поліція

ОСТАННЄ

Правоохоронці викрили мережу, яка готувала тяжкі злочини у країнах ЄС в інтересах спецслужб РФ

За підтримки ЄС у Гостомелі відновили початкову школу на EUR613 тис.

Наступ окупантів в Сумській області минулого тижня вдалося зупинити, в Донецькій – сповільнити – DeepState

У місцевих радах з'являться заступники голів з питань оборони – Міноборони

Окупанти просунулися під Куп'янськом та Костянтинівкою, захопивши за добу менше 7 кв. км – DeepState

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА на Одесу

Нічні заморозки зашкодять квітучим плодовим деревам – Укргідрометцентр

Найближчі дні в Україні будуть холодними, вночі заморозки, на півночі та заході можливий мокрий сніг

Петиція із закликом прибрати рекламу із освітнього додатку "Єдина Школа" набрала необхідні голоси

Нацполіція ліквідувала конвертцентр з оборотом у 18 млрд грн

