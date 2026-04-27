14:34 27.04.2026

Окупанти просунулися під Куп'янськом та Костянтинівкою, захопивши за добу менше 7 кв. км – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

OSINT-проєкт DeepState повідомляє про просування російських окупантів в районі с. Петропавлівка Куп’янського району Харківської області та м. Костянтинівка Донецької області за минулу добу.

"Ворог просунувся поблизу Петропавлівки та Костянтинівки", – повідомляється на сторінці проєкту в телеграм у понеділок.

При цьому про окупацію відповідних населених пунктів не йдеться: обидва, згідно з мапами DeepState, залишаються під контролем Сил оборони, лише їх околиці перебувають у зоні проникнення ("сірій" смузі).

Площа окупації на куп’янському напрямку за минулу добу зросла на 6,13 кв. км за рахунок скорочення району проникнення. Таким чином, окупанти в районі Петропавлівки лише закріпилися в "сірій зоні".

На костянтинівському напрямку площа окупації зросла на 0,77 кв. км, зона проникнення – ще на 0,74 кв. км. Окупанти дещо просунулися в напрямку міста з боку с. Ступочки.

На інших напрямках фронту – без змін. Таким чином, сумарно ворог захопив за добу 6,9 кв. км, зона проникнення скоротилася на 5,39 кв. км.

Як повідомлялось, позаминулого тижня окупанти просувалися щодоби в середньому на 9 кв. км, а зона проникнення зростала щодоби в середньому на 4,7 кв. км.

