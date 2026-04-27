Інтерфакс-Україна
13:54 27.04.2026

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА на Одесу

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) працював на ліквідації наслідків російської атаки БпЛА на Одесу.

"Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області працювали на місцях ліквідації наслідків атаки спільно з іншими екстреними службами", — повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

Волонтери на місці надали першу домедичну допомогу одному постраждалому та психологічну підтримку десятьом людям у стані гострої реакції на стрес. Вони також забезпечували рятувальників ДСНС України питною водою.

Як повідомлялося, в Одесі через нічну російську атаку 14 постраждалих, серед них двоє дітей. Госпіталізовано п'ятьох постраждалих, переважно з осколковими пораненнями.

У ніч на 27 квітня армія РФ завдала ударів БпЛА по портовій інфраструктурі Великої Одеси та об'єктах, що забезпечують роботу Українського морського коридору. Внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об'єкт на території вантажного термінала, що спричинило локальні загоряння, які оперативно ліквідовано відповідними службами. У трьох районах міста пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури – готель, фунікулер, склади.

 

11:42 27.04.2026
Кількість постраждалих в Одесі зросла до 14 осіб – ОВА

09:29 27.04.2026
Ворог атакував портову інфраструктуру Великої Одеси та торговельне судно під прапором Науру – АМПУ

08:44 27.04.2026
Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки ворожих БпЛА на Одесу збільшилась до 11 – ОВА

04:47 27.04.2026
Попередньо 13 людей постраждали внаслідок масованої нічної атаки ворожих БпЛА на Одесу – МВА

16:11 24.04.2026
УЧХ надав допомогу постраждалим після російської атаки БпЛА на Одесу

13:29 24.04.2026
До 17 людей збільшилась кількість поранених через російську атаку по Одесі – ОВА

07:41 24.04.2026
Дві людини загинули та 14 постраждали через черговий удар РФ по Одесі – ДСНС

02:48 24.04.2026
Ворог вдарив по житлових будинках у Одесі, троє постраждалих

18:37 23.04.2026
Волонтери УЧХ видають гумдопомогу постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

14:33 23.04.2026
УЧХ і партнери підтримають людей з інвалідністю, постраждалих від війни

