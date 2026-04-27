УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА на Одесу

Український Червоний Хрест (УЧХ) працював на ліквідації наслідків російської атаки БпЛА на Одесу.

"Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області працювали на місцях ліквідації наслідків атаки спільно з іншими екстреними службами", — повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

Волонтери на місці надали першу домедичну допомогу одному постраждалому та психологічну підтримку десятьом людям у стані гострої реакції на стрес. Вони також забезпечували рятувальників ДСНС України питною водою.

Як повідомлялося, в Одесі через нічну російську атаку 14 постраждалих, серед них двоє дітей. Госпіталізовано п'ятьох постраждалих, переважно з осколковими пораненнями.

У ніч на 27 квітня армія РФ завдала ударів БпЛА по портовій інфраструктурі Великої Одеси та об'єктах, що забезпечують роботу Українського морського коридору. Внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об'єкт на території вантажного термінала, що спричинило локальні загоряння, які оперативно ліквідовано відповідними службами. У трьох районах міста пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури – готель, фунікулер, склади.