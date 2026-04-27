Найближчі дні в Україні будуть холодними, вночі заморозки, на півночі та заході можливий мокрий сніг

Погода в Україні у вівторок, 28 квітня, очікується холодна, але переважно без опадів, лише у північних та північно-східних областях вдень місцями пройде невеликий дощ.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі на сході та північному сході країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Вночі в Україні, крім узбережжя морів та Криму, очікуються заморозки 0-3°. Температура вдень 6-11° тепла, на півдні країни до 15°.

У Києві в ніч на вівторок без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 8-10° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві в день 28 квітня найвища температура була зафіксована на позначці 28,9° тепла в 2012р., найнижча – вночі на позначці 1,0° морозу в 1902р.

В середу, 29 квітня, в Україні вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, на заході та півночі країни подекуди з мокрим снігом.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Вночі в Україні, крім узбережжя морів та Криму, заморозки 0-3°. Температура вдень 6-11° тепла, на півдні країни до 15°.

У Києві в ніч на середу без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки 0-2°, температура вдень 8-10° тепла.