Інтерфакс-Україна
Події
13:32 27.04.2026

Петиція із закликом прибрати рекламу із освітнього додатку "Єдина Школа" набрала необхідні голоси

2 хв читати
Петиція із закликом прибрати рекламу із освітнього додатку "Єдина Школа" набрала необхідні голоси

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом зробити освітній додаток "Єдина Школа" без реклами набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 6 квітня і станом на 27 квітня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Неможливо користуватися додатком "Єдина Школа" – дуже багато реклами і неможливо переглянути будь-яку інформацію без неї. Якщо прийняте рішення про діджиталізацію щоденника, то, будь ласка, зробіть додаток без реклами. Це знущання, примушувати дітей або батьків дивитись рекламу, коли є необхідність переглянути розклад, або домашнє завдання, або оцінку. Або на державному рівні – поверніть паперові щоденники", – йдеться в тексті петиції.

Додаток "Єдина Школа" – це система, розроблена з метою налагодження взаємодії між батьками та навчальним закладом та моніторингу шкільного життя дитини.

Як повідомлялося, у вересні на сторінці у Facebook освітньої платформи "Єдина школа" користувачі поскаржилися, що електронний щоденник став платним. Натомість адміністрація сервісу запевнила, що умови для шкіл, педагогів і дітей не змінилися, зокрема, що користувачі можуть безкоштовно користуватися браузерною версією програми або ж переглядати оцінки у версії дитини без додаткової оплати.

Освітній омбудсмен Надія Лещик порадила батькам не платити за сервіс електронного щоденники, так як оплата має здійснюватися за рахунок місцевих бюджетів.

Міністерство освіти і науки зі свого боку заявило, що не зобов’язує заклади освіти користуватися конкретною системою електронних щоденників та не втручається у формування вартості приватних сервісів.

Теги: #додаток #єдина_школа #петиція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА