Нацполіція ліквідувала конвертцентр з оборотом у 18 млрд грн

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та територіального управління Національної поліції в Полтавській області Національної поліції України ліквідували діяльність масштабного конвертаційного центру з оборотом у 18 млрд грн, організаторові та дев’ятьом учасникам злочинної організації оголосили підозри.

"Учасники злочинної організації допомогли бізнесу ухилитися від податків. Для цього використовували 500 фіктивних фірм. Гроші переводили у готівку або конвертували у криптовалюту через мережу підконтрольні підприємства-нерезиденти та обмінників як в Україні, так і за кордоном", – повідомили у відомстві в понеділок.

Повідомляється, що організатор схеми, який наразі перебуває за кордоном, координував його роботу, а спільники відповідали за фінансові операції, бухгалтерію, пошук підставних осіб для реєстрації підприємств та відкриття рахунків, переважно, осіб з низьким соціальним статусом та які знаходилися у скрутному матеріальному становищі.

"Керувати конвертаційним центром організатор доручив своїй матері, яку поставив фінансовим директором. Учасники злочинної організації використовували реквізити понад 100 фіктивних підприємств і близько 400 ФОПів для проведення безтоварних операцій. Таким чином вони формували штучний податковий кредит з ПДВ та допомагали підприємствам реального сектору ухилятися від сплати податків", – йдеться в повідомленні.

Для виведення коштів за кордон фігуранти залучили понад 20 підконтрольних компаній-нерезиденті, зареєстрованих у країнах Європейського союзу та Об’єднаних Арабських Еміратах. Гроші переводили у готівку або конвертували у криптовалюту через мережу обмінників, зокрема в Києві, Празі, Лондоні, Берліні, Римі, Мілані, Відні, Афінах, Варшаві, Франкфурті, Дюссельдорфі, Гельсінкі, Мельбурні та інших містах.

Крім того, зловмисники надавали послуги з легалізації паливно-мастильних матеріалів та нафтопродуктів сумнівного походження.

"Починаючи з 2022 року послугами конвертаційного центру скористались понад 200 підприємств реального сектору економіки, в тому числі і представники Клубу білого бізнесу. Лише чотирьом підприємствам реального сектору економіки ділки допомогли ухилитися від сплати 56 млн грн податків. Разом з тим, за попередніми підрахунками, забезпечили "податкову оптимізацію" для бізнесу на суму 3 млрд. грн", – розповіли в поліції.

Правоохоронці провели понад 40 санкціонованих обшуків у Полтавській області та Києві, вилучили гроші, фінансову документацію, носії інформації, телефони, а також затримали учасників злочинної організації.

Наразі організатору, фінансовому директору, бухгалтерам, вербувальнику, представникам реального сектору економіки та іншим учасникам повідомлено про підозри за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за створення та участь у злочинної організації (ст. 255), пособництво в ухиленні від сплати податків (ст. 212), підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ст. 358) та підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців (ст. 205-1). Організатору підозру оголосили заочно, готуються матеріали для оголошення його в міжнародний розшук. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.