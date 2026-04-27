СБУ повідомила про підозру у воєнному злочині російському контрадміралу, який у 2022 році наказав ударити "Калібрами" по Придніпровській ТЕС

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському контрадміралу Володимиру Кузьміну, який у 2022 році наказав ударити "Калібрами" по Придніпровській ТЕС, повідомляє СБУ у Телеграм-каналі.

Розслідування встановило, що Кузьмін – колишній командир 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ, у жовтні 2022 року віддав наказ на обстріл Придніпровській тепловій електростанції на Дніпропетровщині крилатими ракетами морського базування "Калібр-НК".

"Рашисти атакували українську ТЕС з російського фрегата "Адмірал Макаров", що перебував в акваторії Чорного моря. Метою ворожого удару було знеструмлення більшої частини Дніпра, насамперед житлової забудови, шкіл, лікарень та іншої соціальної інфраструктури прифронтового міста", – йдеться в повідомленні.

Невдовзі після обстрілу цього цивільного енергооб’єкта Кремль нагородив Кузьміна присвоєнням звання – контрадмірал.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Зараз тривають комплексні заходи, щоб знайти зловмисника і притягнути його до відповідальності.

Розслідування проводили спільно з кіберфахівцями СБУ у Львівській області за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.