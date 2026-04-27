Інтерфакс-Україна
Події
12:52 27.04.2026

Цифрова інфраструктура МВС працює в режимі постійної готовності до відбиття атак – директор ДП "Інфотех"

Цифрова інфраструктура МВС України працює в режимі постійної готовності до відбиття атак, стійкість систем базується на комплексному підході, наголошує директор ДП "Інфотех" Максим Хімченко.

"Говорити про кібербезпеку в умовах війни потрібно дуже виважено. Будь-яка надмірна деталізація – це підказка для ворога. Тому я буду лаконічним: цифрова інфраструктура МВС сьогодні працює в режимі постійної готовності до відбиття атак", – розказав Хімченко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Стійкість систем, за його словами, базується на комплексному підході.

"Ми використовуємо всі стандартні світові практики: це і багаторівневе резервування даних, і розподілена інфраструктура, і постійний моніторинг аномалій", – уточнив Хімченко.

Директор "Інфотеху" додав: "Але головне – це динамічність. Ми не просто побудували захист і "заспокоїлися" – ми щодня адаптуємо наші протоколи під нові типи загроз. Наша безпека – це не стан, це безперервний процес оновлення та перевірки".

Також Хімченко розказав, що ДП "Інфотех" постійно обмінюється досвідом та інформацією про загрози з кіберпідрозділами Нацполіції, Держспецзв’язку та іншими профільними структурами.

"Кіберпростір під час війни – це спільний фронт", – наголосив він.

Говорячи про доцільність переходу до єдиної цифрової інфраструктури держави, Хімченко зазначив, що це дискусійне питання.

"З одного боку, уніфікація стандартів та централізація ресурсів дає величезну економію та швидкість розвитку. З іншого – в умовах війни децентралізація критичних вузлів є запорукою загальної стійкості системи", – пояснив директор ДП.

В контексті міжнародної співпраці та зацікавленості світу в українських розробках, Хімченко зазначив: "Ми переймаємо досвід і стандарти, але водночас бачимо зростаючий інтерес до українських рішень і практик".

За його словами "Інфотех" взаємодіє з міжнародними партнерами, зокрема DT4UA, Радою Європи, ОБСЄ, Консультативною місією Європейського Союзу (КМЕС) та іншими організаціями, у межах реалізації окремих проєктів.

"Водночас ситуація вже не виглядає як "ми наздоганяємо". Україна, особливо в умовах війни, створює унікальні цифрові рішення, яких у багатьох країнах просто не існувало як потреби. І зараз ми бачимо зростаючий інтерес до нашого досвіду – саме як до практичного, а не теоретичного", – підсумував Хімченко.

ДП "ІНФОТЕХ" – оператор і розробник цифрових систем МВС, який забезпечує їх створення, роботу і підтримку 24/7.

12:40 27.04.2026
Директор "Інфотех" про сервіси для ветеранів: від безособової бюрократії до прямого зв'язку

Директор "Інфотех" про сервіси для ветеранів: від безособової бюрократії до прямого зв'язку

12:22 27.04.2026
Максимально автоматизуємо складні чутливі процеси впізнання – директор ДП "Інфотех"

Максимально автоматизуємо складні чутливі процеси впізнання – директор ДП "Інфотех"

11:14 27.04.2026
Шлях зброї від магазину до власника є повністю прозорим – директор "Інфотех" про реєстр зброї

Шлях зброї від магазину до власника є повністю прозорим – директор "Інфотех" про реєстр зброї

22:23 22.04.2026
Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

12:28 21.04.2026
Глава МВС: стрілець, який скоїв теракт у Києві, записував всі свої дії на диктофон телефону, це суміш слів

Глава МВС: стрілець, який скоїв теракт у Києві, записував всі свої дії на диктофон телефону, це суміш слів

12:09 21.04.2026
Глава МВС про патрульних, які залишили хлопчика під час теракту в Києві: це великий сором, вони проявили психологічну слабкість

Глава МВС про патрульних, які залишили хлопчика під час теракту в Києві: це великий сором, вони проявили психологічну слабкість

11:43 21.04.2026
Глава МВС: я хочу закон про цивільну зброю, всі її види потрібно класифікувати, а людей підготувати

Глава МВС: я хочу закон про цивільну зброю, всі її види потрібно класифікувати, а людей підготувати

11:13 21.04.2026
Глава МВС: патрульні тепер будуть жити на полігонах по черзі, їх інструктуватимуть бійці НГУ

Глава МВС: патрульні тепер будуть жити на полігонах по черзі, їх інструктуватимуть бійці НГУ

20:02 19.04.2026
Глава МВС зробить кадрові висновки по всій вертикалі щодо теракту в Києві – Зеленський

Глава МВС зробить кадрові висновки по всій вертикалі щодо теракту в Києві – Зеленський

14:39 19.04.2026
Глава МВС після теракту 18 квітня анонсував кадрові рішення, виключив масові перевірки власників зброї

Глава МВС після теракту 18 квітня анонсував кадрові рішення, виключив масові перевірки власників зброї

ВАЖЛИВЕ

Директор "Інфотех" про сервіси для ветеранів: від безособової бюрократії до прямого зв'язку

Максимально автоматизуємо складні чутливі процеси впізнання – директор ДП "Інфотех"

Шлях зброї від магазину до власника є повністю прозорим – директор "Інфотех" про реєстр зброї

Негода в Україні забрала життя вже трьох людей, залишаються знеструмленими 700 населених пунктів – поліція

ЗСУ замість моделі війни на виснаження обирають асиметричну стратегію – Сирський

ОСТАННЄ

СБУ повідомила про підозру у воєнному злочині російському контрадміралу, який у 2022 році наказав ударити "Калібрами" по Придніпровській ТЕС

Росіяни продовжують наступ на покровському напрямку, накопичують сили в південно-східній частині міста – 7 корпус ДШВ

Окупанти атакували залізницю у Полтавському районі

ППО збиває понад 90% дронів – Зеленський

На Донеччині дві людини загинули минулої доби через російську агресію

Кількість постраждалих в Одесі зросла до 14 осіб – ОВА

Україна та Норвегія запускають перше спільне виробництво mid-strike дронів

Негода знеструмила понад 700 н.п. у більшості регіонів, через атаки є відключення у семи областях – "Укренерго"

Окупанти обстріляли Сумщину, загинула жінка, горіли об'єкти інфраструктури

Негода в Україні забрала життя вже трьох людей, залишаються знеструмленими 700 населених пунктів – поліція

