Цифрова інфраструктура МВС працює в режимі постійної готовності до відбиття атак – директор ДП "Інфотех"

Цифрова інфраструктура МВС України працює в режимі постійної готовності до відбиття атак, стійкість систем базується на комплексному підході, наголошує директор ДП "Інфотех" Максим Хімченко.

"Говорити про кібербезпеку в умовах війни потрібно дуже виважено. Будь-яка надмірна деталізація – це підказка для ворога. Тому я буду лаконічним: цифрова інфраструктура МВС сьогодні працює в режимі постійної готовності до відбиття атак", – розказав Хімченко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Стійкість систем, за його словами, базується на комплексному підході.

"Ми використовуємо всі стандартні світові практики: це і багаторівневе резервування даних, і розподілена інфраструктура, і постійний моніторинг аномалій", – уточнив Хімченко.

Директор "Інфотеху" додав: "Але головне – це динамічність. Ми не просто побудували захист і "заспокоїлися" – ми щодня адаптуємо наші протоколи під нові типи загроз. Наша безпека – це не стан, це безперервний процес оновлення та перевірки".

Також Хімченко розказав, що ДП "Інфотех" постійно обмінюється досвідом та інформацією про загрози з кіберпідрозділами Нацполіції, Держспецзв’язку та іншими профільними структурами.

"Кіберпростір під час війни – це спільний фронт", – наголосив він.

Говорячи про доцільність переходу до єдиної цифрової інфраструктури держави, Хімченко зазначив, що це дискусійне питання.

"З одного боку, уніфікація стандартів та централізація ресурсів дає величезну економію та швидкість розвитку. З іншого – в умовах війни децентралізація критичних вузлів є запорукою загальної стійкості системи", – пояснив директор ДП.

В контексті міжнародної співпраці та зацікавленості світу в українських розробках, Хімченко зазначив: "Ми переймаємо досвід і стандарти, але водночас бачимо зростаючий інтерес до українських рішень і практик".

За його словами "Інфотех" взаємодіє з міжнародними партнерами, зокрема DT4UA, Радою Європи, ОБСЄ, Консультативною місією Європейського Союзу (КМЕС) та іншими організаціями, у межах реалізації окремих проєктів.

"Водночас ситуація вже не виглядає як "ми наздоганяємо". Україна, особливо в умовах війни, створює унікальні цифрові рішення, яких у багатьох країнах просто не існувало як потреби. І зараз ми бачимо зростаючий інтерес до нашого досвіду – саме як до практичного, а не теоретичного", – підсумував Хімченко.

ДП "ІНФОТЕХ" – оператор і розробник цифрових систем МВС, який забезпечує їх створення, роботу і підтримку 24/7.