Росіяни продовжують наступ на покровському напрямку, накопичують сили в південно-східній частині міста – 7 корпус ДШВ

Росіяни продовжують стратегічний наступ для захоплення Покровської агломерації у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ, повідомляє пресслужба корпусу.

"Зазнаючи втрат, ворог зосереджений на відновленні наступальних спроможностей і безперервно поповнює особовий склад", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Наразі у Покровську Сили оборони утримують позиції на північних околицях міста. У південно-східній частині противник намагається накопичити важку техніку, зокрема артилерію та танки. Українські військові виявляють та завдають вогневого ураження по техніці ворога. Також триває робота з виявлення та знищення пунктів управління і позицій операторів БПЛА противника.

Крім того, Росія не припиняє тиск на Гришине, намагаючись закріпитися у західній частині населеного пункту. Противник діє малими групами через поля та лісосмуги, маючи намір вийти до околиць Василівки та Новоолександрівки.

"Водночас штурмова активність противника супроводжується системними проблемами з логістикою, зокрема з постачанням продовольства та медикаментів", – зазначили в корпусі.