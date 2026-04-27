Інтерфакс-Україна
Події
12:42 27.04.2026

Росіяни продовжують наступ на покровському напрямку, накопичують сили в південно-східній частині міста – 7 корпус ДШВ

Росіяни продовжують стратегічний наступ для захоплення Покровської агломерації у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ, повідомляє пресслужба корпусу.

"Зазнаючи втрат, ворог зосереджений на відновленні наступальних спроможностей і безперервно поповнює особовий склад", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Наразі у Покровську Сили оборони утримують позиції на північних околицях міста. У південно-східній частині противник намагається накопичити важку техніку, зокрема артилерію та танки. Українські військові виявляють та завдають вогневого ураження по техніці ворога. Також триває робота з виявлення та знищення пунктів управління і позицій операторів БПЛА противника.

Крім того, Росія не припиняє тиск на Гришине, намагаючись закріпитися у західній частині населеного пункту. Противник діє малими групами через поля та лісосмуги, маючи намір вийти до околиць Василівки та Новоолександрівки.

"Водночас штурмова активність противника супроводжується системними проблемами з логістикою, зокрема з постачанням продовольства та медикаментів", – зазначили в корпусі.

Теги: #покровська_агломерація #7_корпус

16:25 20.04.2026
7-й корпус ДШВ: ЗСУ зупиняють спроби ворога закріпитися у центрі та на півночі Гришиного у Покровській агломерації

7-й корпус ДШВ: ЗСУ зупиняють спроби ворога закріпитися у центрі та на півночі Гришиного у Покровській агломерації

18:23 07.04.2026
Росіяни підтягують артилерію до Покровської агломерації, тривають стрілецькі бої у Гришиному – 7 корпус ДШВ

Росіяни підтягують артилерію до Покровської агломерації, тривають стрілецькі бої у Гришиному – 7 корпус ДШВ

12:54 01.04.2026
Десантники 7 корпусу ДШВ відбили найбільший мотоштурм на Слов'янському напрямку

Десантники 7 корпусу ДШВ відбили найбільший мотоштурм на Слов'янському напрямку

11:24 28.03.2026
Ворог активізувався по всій смузі 7 корпусу ДШВ: тривають стрілецькі бої у Гришиному

Ворог активізувався по всій смузі 7 корпусу ДШВ: тривають стрілецькі бої у Гришиному

14:40 16.02.2026
Окупанти намагаються створити "клешні" в Покровській агломерації, проте методично знищуються, - 7 корпус ДШВ

Окупанти намагаються створити "клешні" в Покровській агломерації, проте методично знищуються, - 7 корпус ДШВ

17:32 23.10.2025
РФ стирає авіабомбами Покровську агломерацію - 7 корпус ШР ДШВ

РФ стирає авіабомбами Покровську агломерацію - 7 корпус ШР ДШВ

