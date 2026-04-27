12:40 27.04.2026

Директор "Інфотех" про сервіси для ветеранів: від безособової бюрократії до прямого зв'язку

Електронний кабінет постраждалого (на базі "Єдиного вікна") за два роки відвідали понад 17 тис. осіб, а майже 4 тис. ветеранів успішно вирішили свої потреби через пряму взаємодію з соціальними працівниками, зазначає директор ДП "Інфотех" Максим Хімченко.

В ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" Хімченко розказав, що цифрова система для ветеранів орієнтована на швидку підтримку без черг і складних процедур.

За словами Хімченка, "Інфотех" на виконання завдання МВС України розбудовує екосистему підтримки військових та ветеранів.

"Її основою є Електронний кабінет постраждалого (на базі нашого "Єдиного вікна") та система "МІА: Соціальний захист". Ефективність цього рішення вже підтверджена цифрами: з моменту запуску в травні 2024 року кабінет відвідали понад 17 тисяч осіб, а майже 4 тисячі ветеранів вже успішно вирішили свої потреби через пряму взаємодію з соціальними працівниками", – повідомив Хімченко.

Він наголосив, що ключовою інновацію є перехід від безособової бюрократії до прямого зв’язку.

"Ветерану не потрібно щоразу пояснювати свою історію – система інтегрована з державними базами даних. У кабінеті відображаються контакти конкретного соціального працівника, який супроводжує людину. Це і є та сама людиноцентричність, про яку ми говоримо", – пояснив він.

Хімченко розказав, що наприкінці 2025 року "Інфотех" розробив спеціальний мобільний застосунок, який вже завантажили понад 42 тисячі користувачів.

"Він дозволяє бійцям авторизуватися за секунди, бачити заходи для спільноти та оперативно отримувати інформацію від психологів чи сервісних центрів", – уточнив Хімченко.

Окремим важливим напрямком роботи ДП, за його словами, стала співпраця з Міністерством оборони України.

"Ми розробили спеціалізоване програмне забезпечення для обліку та контролю за виплатою одноразової грошової допомоги. Це надчутлива сфера, де кожна цифра має бути вивіреною, а процес виплати – прозорим та захищеним від помилок. Наше технологічне рішення дозволяє автоматизувати цей процес, гарантуючи, що кожна родина захисника отримає належну підтримку вчасно", – зауважив директор "Інфотеху".

Він також повідомив, що в планах МВС – розширення послуг до онлайн-запису в медичні центри та допомоги у працевлаштуванні.

"Ми не просто збираємо заявки, ми даємо Міністерству інструменти аналізу, щоб допомога була точною та вчасною. Це наш внесок у формування гідного захисту для тих, хто захищає нас", – резюмував директор "Інфотеху".

ДП "ІНФОТЕХ" – оператор і розробник цифрових систем МВС, який забезпечує їх створення, роботу і підтримку 24/7.

Теги: #інфотех #ветерани #сервіси #хімченко_максим

