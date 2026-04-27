12:27 27.04.2026

ППО збиває понад 90% дронів – Зеленський

За минулий тиждень РФ випустила по Україні близько 1900 ударних дронів, майже 1400 керованих авіаційних бомб і близько 60 ракет різних типів, ППО збиває понад 90% дронів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Упродовж минулого тижня РФ випустила по Україні близько 1900 ударних дронів, майже 1400 керованих авіаційних бомб і близько 60 ракет різних типів. Це підкреслює, наскільки вчасними є нові внески партнерів до програми PURL, а також схвалення 20-го санкційного пакета ЄС та європейського пакета підтримки в 90 млрд євро на Кіпрі", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Він подякував усім партнерам, хто допомагає.

"Наша система протиповітряної оборони вже демонструє дуже високий відсоток збиття дронів – понад 90%. І потрібно працювати над тим, щоб цей відсоток постійно зростав, і не лише у збитті дронів, а й балістики. Кожна додаткова поставка ракет до ППО – це врятовані люди, краще захищені міста й критична інфраструктура", – зазначив президент.

Теги: #ппо #ефективність #бпла_рф

09:59 27.04.2026
ППО за ніч знешкодила 74 з 94 дронів, є влучання на 15 локаціях

15:12 26.04.2026
РФ вже відчуває дефіцит ракет для протидії українським дронам – Сирський

08:06 26.04.2026
ППО ліквідувала 124 зі 144 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 19 дронів на 11 локаціях – Повітряні сили

20:14 24.04.2026
Загроза від "шахедів" нейтралізована на 70%, до кінця року може бути 90% – командир роти СБС

08:11 24.04.2026
ППО ліквідувала 96 зі 107 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 10 дронів – Повітряні сили

19:14 23.04.2026
Федоров: Україна першою системно впроваджує дистанційне керування дронами-перехоплювачами на великих відстанях

14:04 23.04.2026
Зеленський планує обговорити зі Швецією питання створення системи ППО

12:25 22.04.2026
Один чоловік загинув, ще один шпиталізований через удар ворожого БпЛА по цивільному авто в Харківській області

08:26 22.04.2026
ППО ліквідувала 189 зі 215 ворожих БпЛА - Повітряні сили

16:12 20.04.2026
Зеленський доручив командувачу ПС ЗСУ пропрацювати додаткове забезпечення перехоплювачами 4 областей

