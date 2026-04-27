12:22 27.04.2026

Максимально автоматизуємо складні чутливі процеси впізнання – директор ДП "Інфотех"

Максимально автоматизуємо складні чутливі процеси впізнання – директор ДП "Інфотех"

ДП "Інфотех" максимально автоматизує роботу департаментів та управлінь МВС України в контексті роботи з ідентифікації зниклих безвісти, одночасно надаючи можливість родичам загиблих отримати інструментарій для впізнання близької людини.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" розказав директор ДП "Інфотех" Максим Хімченко, зазначаючи роботу реєстру зниклих безвісти за особливих обставин.

"Питання ідентифікації загиблих – це не тільки про те, що ми повинні зробити інструмент зручним, а ще й про надчутливі дані. І загалом про можливість отримання такої інформації, доступ до неї", – зауважив Хімченко.

Він наголосив, що кропітка робота слідчих для потрапляння такої інформації в базу, накопичення і обробки потребує автоматизації.

"Ми в цілому автоматизуємо роботу цілих департаментів та управлінь в частині впізнання. І надаємо можливість родичам загиблих отримати інструментарій для роботи з рештками, щоб могли впізнати свою близьку людину",- сказав директор "Інфотеху".

Він резюмував: "Це теж сервіс, і його треба було зробити зручним, щоб люди могли швидко з ним працювати, адже це дані з обмеженим, в тому числі по часу, доступом. Крім того, важливо уникнути повторної травматизації родичів, тому максимально автоматизуємо такі складні чутливі процеси".

ДП "ІНФОТЕХ" – оператор і розробник цифрових систем МВС, який забезпечує їх створення, роботу і підтримку 24/7.

Теги: #автоматизація #хімченко_максим #інфотех

