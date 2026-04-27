Інтерфакс-Україна
Події
11:42 27.04.2026

Кількість постраждалих в Одесі зросла до 14 осіб – ОВА

1 хв читати
Кількість постраждалих в Одесі зросла до 14 осіб – ОВА
Фото: https://t.me/odesaMVA

В Одесі кількість постраждалих через нічну атаку зросла до 14, серед них двоє дітей, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"П’ятеро постраждалих, переважно з осколковими пораненнями, госпіталізовані. Усім надається необхідна медична допомога", – написав Кіпер в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, росіяни в ніч на 27 квітня завдали ударів по портовій інфраструктурі Великої Одеси та об’єктах, що забезпечують роботу Українського морського коридору. Згідно з повідомленням Адміністрації морських портів України (АМПУ) в Телеграм в понеділок, в результаті атаки пошкоджено енергетичний об’єкт на території вантажного терміналу, через що виникли локальні загоряння, які оперативно ліквідовано відповідними службами.

Раніше було відомо про 11 постраждалих, в тому числі двох дітей.

У трьох районах міста пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури: готель, фунікулер, склади.

Теги: #постраждалі #одеса

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:33 27.04.2026
У Дніпрі після обстрілів росіян у вихідні 31 людина залишається в лікарнях, четверо - у важкому стані

У Дніпрі після обстрілів росіян у вихідні 31 людина залишається в лікарнях, четверо - у важкому стані

09:29 27.04.2026
Ворог атакував портову інфраструктуру Великої Одеси та торговельне судно під прапором Науру – АМПУ

Ворог атакував портову інфраструктуру Великої Одеси та торговельне судно під прапором Науру – АМПУ

08:44 27.04.2026
Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки ворожих БпЛА на Одесу збільшилась до 11 – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки ворожих БпЛА на Одесу збільшилась до 11 – ОВА

04:47 27.04.2026
Попередньо 13 людей постраждали внаслідок масованої нічної атаки ворожих БпЛА на Одесу – МВА

Попередньо 13 людей постраждали внаслідок масованої нічної атаки ворожих БпЛА на Одесу – МВА

11:49 26.04.2026
Один з поранених під час удару РФ по Дніпру 25 квітня помер, жертв вже 9 – обладміністрація

Один з поранених під час удару РФ по Дніпру 25 квітня помер, жертв вже 9 – обладміністрація

01:33 26.04.2026
Ворог атакував Нікопольщину дронами, поранено шестеро людей, серед них жінка та її двоє дітей

Ворог атакував Нікопольщину дронами, поранено шестеро людей, серед них жінка та її двоє дітей

18:28 25.04.2026
До шести зросла кількість загиблих у Дніпрі, постраждали 47 людей – ОВА

До шести зросла кількість загиблих у Дніпрі, постраждали 47 людей – ОВА

15:36 25.04.2026
До 46 людей, серед них – 5 дітей, зросла кількість поранених через російську атаку по Дніпру – ОВА

До 46 людей, серед них – 5 дітей, зросла кількість поранених через російську атаку по Дніпру – ОВА

14:42 25.04.2026
Через повторну атаку на житловий квартал у Дніпрі постраждали троє дітей

Через повторну атаку на житловий квартал у Дніпрі постраждали троє дітей

12:29 25.04.2026
У Дніпрі число постраждалих зросло до 34 людей, п'ятеро загиблих – влада

У Дніпрі число постраждалих зросло до 34 людей, п'ятеро загиблих – влада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА