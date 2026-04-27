Кількість постраждалих в Одесі зросла до 14 осіб – ОВА

В Одесі кількість постраждалих через нічну атаку зросла до 14, серед них двоє дітей, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"П’ятеро постраждалих, переважно з осколковими пораненнями, госпіталізовані. Усім надається необхідна медична допомога", – написав Кіпер в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, росіяни в ніч на 27 квітня завдали ударів по портовій інфраструктурі Великої Одеси та об’єктах, що забезпечують роботу Українського морського коридору. Згідно з повідомленням Адміністрації морських портів України (АМПУ) в Телеграм в понеділок, в результаті атаки пошкоджено енергетичний об’єкт на території вантажного терміналу, через що виникли локальні загоряння, які оперативно ліквідовано відповідними службами.

Раніше було відомо про 11 постраждалих, в тому числі двох дітей.

У трьох районах міста пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури: готель, фунікулер, склади.