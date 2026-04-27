Інтерфакс-Україна
Події
11:29 27.04.2026

Україна та Норвегія запускають перше спільне виробництво mid-strike дронів

1 хв читати
Україна та Норвегія запускають перше спільне виробництво mid-strike дронів

Україна та Норвегія створюють перше спільне виробництво українських безпілотників. На території Норвегії планується виготовити декілька тисяч дронів mid-strike, перші поставки прийдуть до літа, повідомляється на сайті Міноборони.

Відповідну угоду підписали у Києві посол Норвегії в Україні Ларс Рагнар Аалеруд Гансен та заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв.

Угода також передбачає розвиток комплексного промислового співробітництва, включно з проведенням досліджень.

Проєкт буде профінансовано норвезькою стороною. Загалом цього року Норвегія планує спрямувати понад $1,5 млрд на закупівлю озброєння українського виробництва для Сил оборони України.

Очікується, що перші системи, виготовлені в Норвегії, будуть передані Україні вже до літа цього року.

"Норвегія отримує можливість виробляти технології, які довели свою ефективність, а Україна – дрони, необхідні для перехоплення ініціативи на фронті. Це справжнє win-win партнерство", – зазначив міністр оборони України Михайло Федоров.

В свою чергу Торе Оншуус Сандвік підкреслив, що "підтримка боротьби України – це найважливіше, що ми робимо для безпеки Норвегії. Це співпраця, яка вигідна обом країнам".

За його словами, досвід, отриманий у межах цього проєкту, дозволить Норвегії нарощувати виробничі спроможності за критично важливим напрямком.

Міноборони зазначає, що взаємовигідна технологічна та промислова співпраця з партнерами є одним із пріоритетних напрямків для України.

Теги: #дрони #виробництво #норвегія

ВАЖЛИВЕ

Цифрова інфраструктура МВС працює в режимі постійної готовності до відбиття атак – директор ДП "Інфотех"

Директор "Інфотех" про сервіси для ветеранів: від безособової бюрократії до прямого зв'язку

Максимально автоматизуємо складні чутливі процеси впізнання – директор ДП "Інфотех"

Шлях зброї від магазину до власника є повністю прозорим – директор "Інфотех" про реєстр зброї

Негода в Україні забрала життя вже трьох людей, залишаються знеструмленими 700 населених пунктів – поліція

ОСТАННЄ

Цифрова інфраструктура МВС працює в режимі постійної готовності до відбиття атак – директор ДП "Інфотех"

Росіяни продовжують наступ на покровському напрямку, накопичують сили в південно-східній частині міста – 7 корпус ДШВ

Директор "Інфотех" про сервіси для ветеранів: від безособової бюрократії до прямого зв'язку

Окупанти атакували залізницю у Полтавському районі

ППО збиває понад 90% дронів – Зеленський

Максимально автоматизуємо складні чутливі процеси впізнання – директор ДП "Інфотех"

На Донеччині дві людини загинули минулої доби через російську агресію

Кількість постраждалих в Одесі зросла до 14 осіб – ОВА

Шлях зброї від магазину до власника є повністю прозорим – директор "Інфотех" про реєстр зброї

Негода знеструмила понад 700 н.п. у більшості регіонів, через атаки є відключення у семи областях – "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА