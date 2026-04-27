Інтерфакс-Україна
Події
11:14 27.04.2026

Шлях зброї від магазину до власника є повністю прозорим – директор "Інфотех" про реєстр зброї

2 хв читати
Архітектура Єдиного реєстру зброї (ЄРЗ) виключає можливість будь-яких "сірих зон" чи несертифікованих підключень стороннього софту, мета ЄРЗ – надати громадянам сучасний сервіс, а державі – надійний контроль, наголошує директор ДП "Інфотех" Максим Хімченко.

В ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" Хімченко розказав, що реєстр зброї – це одна із систем, яка постійно вдосконалюється.

За словами директора "Інфотеху", в 2023 році під час запуску реєстру в нього було закладено принципово інший фундамент.

"Нам довелося зіткнутися з колосальним обсягом розрізнених даних, які накопичувалися десятиліттями у різних форматах. Ми провели титанічну роботу: уніфікували ці дані та створили електронний класифікатор зброї, боєприпасів та вибухових речовин (ЗБВР)", – наголосив Хімченко.

Він пояснив, що тепер кожна одиниця має чіткий цифровий профіль, що унеможливлює маніпуляції, характерні для старого "ручного" керування.

Директор "Інфотеху" зауважив, що створення розгалуженої системи кабінетів в ЄРЗ змінило філософію взаємодії. "Сьогодні ЄРЗ – це єдина екосистема, де у кожного учасника свій захищений робочий простір – архітектура від самого початку виключає можливість будь-яких "сірих зон" чи несертифікованих підключень стороннього софту", – зазначив він.

Хімченко додав: "Це наш власний продукт, де шлях зброї від магазину до власника є повністю прозорим. Наша мета – дати громадянам сучасний сервіс, а державі – залізобетонний контроль".

Він звернув увагу на те, що шлях на посилення регламентів та створення власної закритої екосистеми був єдино правильним для національної безпеки.

Говорячи про фідбек на роботу реєстру зброї, директор "Інфотех" зазначив, що МВС веде відкритий діалог із суб’єктами ринку.

"Вони озвучують свої потреби та зауваження, після чого ми спільно їх опрацьовуємо, формуємо вимоги, готуємо функціональну специфікацію і переходимо до технічної реалізації та впровадження", – розказав Хімченко.

ДП "ІНФОТЕХ" – оператор і розробник цифрових систем МВС, який забезпечує їх створення, роботу і підтримку 24/7.

Теги: #зброя #реєстр #хімченко_максим #інфотех

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА