Негода знеструмила понад 700 н.п. у більшості регіонів, через атаки є відключення у семи областях – "Укренерго"

Станом на ранок 27 квітня внаслідок російських дронових атак є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Чернігівській і Херсонській областях, повідомила НЕК "Укренерго" у понеділок.

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже почались аварійно-відновлювальні роботи", – зазначив системний оператор.

Окрім того, через несприятливі погодні умови у вигляді сильних поривів вітру та грози станом на ранок понеділка повністю або частково знеструмлені понад 700 населених пунктів у більшості регіонів України. Наразі ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній.

За інформацією "Укренерго", споживання електроенергії знизилось, і 27 квітня, станом на 09:30, його рівень був на 4,2% нижчим, ніж в цей час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 24 квітня.

"Причина змін – сонячна погода на всій території України. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі", – пояснили в НЕК. Також на рівень споживання електроенергії впливає значна кількість знеструмлених населених пунктів внаслідок негоди.

Своєю чергою, як підтвердило Міністерство енергетики України, 27 квітня застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням споживачі можуть дізнаватись на офіційних ресурсах своїх обленерго, додали в міністерстві.