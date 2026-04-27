Окупанти обстріляли Сумщину, загинула жінка, горіли об'єкти інфраструктури

Жителька Шосткинської громади на Сумщині загинула внаслідок російського обстрілу.

"Через російські удари в Шосткинській громаді загинула жінка. Крім того, під прицілом ворога була Роменська громада: виникли пожежі на об’єктах інфраструктури", – повідомила Держслужба з НС у Телеграмі у понеділок.

Як зазначається, вогнеборці вже приборкали всі займання.

В м. Суми офіцер-рятувальник громади після обстрілів обстежив житловий сектор та АЗС. "Осередків горіння не виявлено. Без постраждалих", – йдеться у дописі.