Негода в Україні забрала життя вже трьох людей, залишаються знеструмленими 700 населених пунктів – поліція

Кількість загиблих в Україні внаслідок негоди сягнула трьох, постраждалих восьми, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Найбільше руйнувань шквальний вітер завдав на Дніпропетровщині, Хмельниччині та Київщині. Загалом наразі у 19 регіонах знеструмлені понад 700 населених пунктів. Пошкоджені покрівлі десятків житлових будинків та комунальних установ, заклади освіти й транспортні засоби. На жаль, троє людей загинули – на Запоріжжі, Закарпатті та Черкащині… Унаслідок негоди травмувалися восьмеро людей, зокрема дитина", – написав Клименко в Телеграм у понеділок.

За його словами, у Запоріжжі шквальний вітер пошкодив дах будівлі концертної зали просто під час виступу артиста. Рятувальники оперативно демонтували аварійні конструкції й убезпечили глядачів.

Клименко повідомив, що підрозділи системи МВС відучора продовжують ліквідацію наслідків негоди. Зокрема, рятувальники ДСНС напередодні здійснили понад 400 виїздів – розпилювали дерева, демонтували небезпечні конструкції, допомагали потерпілим. Поліцейські посилили патрулювання, щоби забезпечити дорожній рух на місцях падіння дерев і конструкцій.

"Сьогодні триватимуть відновлювальні роботи. Наші служби не лише прибирають небезпечні конструкції, а й допомагають енергетикам. На більшості території країни пориви вітру спостерігатимуться й сьогодні. Визначено I рівень небезпеки – жовтий. Закликаємо громадян бути обачними!", – додав міністр.

Раніше ДСНС повідомляла про двох загиблих та двох травмованих, у тому числі дитину, через негоду в різних областях України в неділю. За даними відомства, минулого дня був знеструмлений 1121 населений пункт. Рятувальники ліквідовували наслідки негоди в 13 областях.