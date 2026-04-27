Події
10:26 27.04.2026

Нацполіція затримала зловмисників, які "відмили" майже 580 млн грн з оборонних контрактів

Нацполіція затримала зловмисників, які "відмили" майже 580 млн грн з оборонних контрактів

Національна поліція України затримала учасників злочинної організації, які "відмили" майже 580 млн грн з оборонних контрактів та мінімізували податків на понад 100 млн грн.

В повідомленні на сайті Нацполіції в понеділок зазначається, що приватне підприємство отримало понад 2,5 млрд грн і мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ.

"Натомість відмило більше ніж півмільярда гривень через "конвертаційний центр", перерахувавши через нього гроші на фіктивні фірми", – йдеться в повідомленні.

Тобто, як зауважують в поліції, на папері фіксувалася закупка запчастин та інших матеріалів, а фактично гроші присвоювалися фігурантами.

"Як тільки кошти з оборонних контрактів потрапляли на рахунки фіктивних компаній, їх одразу знімали, а готівку передавали замовникам", – уточнюється в повідомленні.

За даними поліції, встановлено понад 40 фіктивних підприємств, що контролюються учасниками злочинної організації та обслуговують "конвертцентр".

"Серед директорів цих фірм – громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій днр, підтримують російську владу та її агресію проти України, а одна з них працює вчителем та отримала відзнаку "Вчитель росії", – наголошують в Нацполіції.

Поліцейські встановили всіх учасників угрупування – від фіктивних постачальників до організаторів і посередників.

Згідно з повідомленням, у грудні минулого року трьом учасникам схеми – керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи – повідомлено про підозру.

"Невдовзі після оголошення підозр фігурантам, ділки з метою протиправного впливу та залякування слідчого планували провокативні дії та навіть підшукували тих, хто може спалити автівку, а за "роботу" пропонували $2 тис.", – йдеться в повідомленні.

За висновками судово-економічних експертиз, у наслідок мінімізації податків держава зазнала збитків, що сягають 100 млн грн, підрядник по оборонним контрактам "відмив" через конвертаційний центр майже 580 млн грн.

В Нацполіції інформують, що наразі отримано докази щодо ще п’ятьох ключових фігурантів схемі. На території Дніпропетровської області поліцейські провели майже 40 обшуків та вилучили фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації, чорнові записи, майже 2 млн грн, автівки.

Окрім того, семеро учасників злочинної організації отримали підозри, з них п’ятеро затримано у процесуальному порядку. Дії підозрюваних кваліфіковані, залежно від ролі та участі за низкою статей Кримінального кодексу України: ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом); ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків).

Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про накладення арешту на активи підозрюваних та проводяться заходи для відшкодування завданих збитків.

