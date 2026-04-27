Кличко візьме участь у міжнародному саміті міст Bloomberg CityLab у Мадриді, де обговорюватимуть вплив ШІ

Мер Києва Віталій Кличко візьме участь у 12-му Bloomberg CityLab – провідному світовому саміті міст, який відбудеться 27-29 квітня в Мадриді і який організовують Bloomberg Philanthropies та Aspen Institute.

"На цьогорічному саміті обговорюватимуть вплив штучного інтелекту на економіку міст, ринки праці та муніципальне управління. А також серед основних тем – вирішення житлової кризи в містах та відновлення суспільної довіри в епоху поляризації. Для Києва участь в такому заході – це можливість представити українську столицю на одному з найавторитетніших міжнародних майданчиків, привернути увагу світової спільноти до викликів, з якими стикається столиця України в умовах війни та зміцнити співпрацю з партнерськими містами і міжнародними інституціями", – повідомляється на сайті київського міського голови в понеділок.

Саміт відвідають мери Мадрида, Лондона, Барселони, Варшави, Балтімора, Сан-Антоніо, а також ексмер Нью-Йорку, засновник Bloomberg Майкл Блумберг, президентка Європейського інвестиційного банку Надія Кальвіно, президент Aspen Institute Деніел Портерфілд.

Окремою важливою подією саміту стане офіційне оголошення Mayors AI Forum – міжнародної платформи для мерів, ініційованої Bloomberg Center for Government Excellence при Університеті Джонса Гопкінса. Київ увійшов до десяти міст-засновників Форуму, що надасть столиці України доступ до новітніх технологій.

"Київ сьогодні – одне з найтехнологічніших міст Європи. Навіть в умовах повномасштабної війни, яка триває п’ятий рік, ми продовжуємо розвивати вже створені та впроваджувати нові цифрові сервіси для киян. Для нас честь бути серед міст-засновників Mayors AI Forum. Адже це можливість формувати глобальні підходи до застосування ШІ разом з найрозвиненішими містами світу, виходячи з їх та нашого реального досвіду", – наголосив Кличко.