10:18 27.04.2026

ЗСУ замість моделі війни на виснаження обирають асиметричну стратегію – Сирський

ЗСУ замість моделі війни на виснаження обирають асиметричну стратегію – Сирський
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся з командувачем Національних збройних сил Латвійської Республіки генерал-майором Каспарсом Пудансом і проінформував колегу, що Сили оборони України замість моделі війни на виснаження обирають асиметричну стратегію.

"В умовах, коли противник має більші ресурси в техніці, озброєнні та особовому складі, Сили оборони України замість моделі війни на виснаження обирають асиметричну стратегію", – написав Сирський у соцмережах.

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що "ключові завдання – зробити кожен крок ворога максимально затратним, знищувати противника, стримувати його просування, уражати тилові райони, зокрема об’єкти воєнно-промислового комплексу в глибині території російської федерації засобами Deep Strike, захищати повітряний простір України".

Також він подякував уряду й народу Латвії за послідовну підтримку й вагому політичну, фінансову та військову допомогу Україні.

"Ми високо цінуємо вагомий внесок Латвії у реалізацію програми Пріоритетного переліку потреб України (PURL). Окремо висловив вдячність за лідируючу роль Латвії в Коаліції дронів, а також активну позицію в діяльності ІТ-коаліції на підтримку України", – написав він.

Для цього, на думку головнокомандуючого, "вкрай важливою є продовження дієвої підтримки України державами-партнерами. Розраховуємо на подальшу співпрацю в інтересах миру й безпеки всієї об’єднаної Європи".

15:12 26.04.2026
РФ вже відчуває дефіцит ракет для протидії українським дронам – Сирський

РФ вже відчуває дефіцит ракет для протидії українським дронам – Сирський

17:22 25.04.2026
Сирський наказав перевірити організацію забезпечення бійців, які виконують завдання на передньому краї

18:22 24.04.2026
Порошенко передав ЗСУ нову партію техніки та повідомив, що розділ майна з дружиною був потрібний саме для цього

16:57 24.04.2026
Сирський зустрівся з головами військових комітетів НАТО та ЄС Драгоне та Кленсі

13:14 24.04.2026
Командування Угруповання об'єднаних сил розпочало перевірку по всій вертикалі управління 10 АК

11:32 24.04.2026
ВСП ЗСУ завершує розслідування щодо можливих правопорушень та зловживань у 58 омб 14 армійського корпусу

11:58 23.04.2026
Сирський розповів начальнику Штабу оборони ЗС Британії про досягнення та завдання ЗСУ

12:21 22.04.2026
Викрито шахрая, який виманив у волонтерів 1,5 млн грн нібито для придбання дронів для ЗСУ

11:24 22.04.2026
Сирський поспілкувався з командирами підрозділів на покровському напрямку

10:07 22.04.2026
Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

