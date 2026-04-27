ЗСУ замість моделі війни на виснаження обирають асиметричну стратегію – Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся з командувачем Національних збройних сил Латвійської Республіки генерал-майором Каспарсом Пудансом і проінформував колегу, що Сили оборони України замість моделі війни на виснаження обирають асиметричну стратегію.

"В умовах, коли противник має більші ресурси в техніці, озброєнні та особовому складі, Сили оборони України замість моделі війни на виснаження обирають асиметричну стратегію", – написав Сирський у соцмережах.

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що "ключові завдання – зробити кожен крок ворога максимально затратним, знищувати противника, стримувати його просування, уражати тилові райони, зокрема об’єкти воєнно-промислового комплексу в глибині території російської федерації засобами Deep Strike, захищати повітряний простір України".

Також він подякував уряду й народу Латвії за послідовну підтримку й вагому політичну, фінансову та військову допомогу Україні.

"Ми високо цінуємо вагомий внесок Латвії у реалізацію програми Пріоритетного переліку потреб України (PURL). Окремо висловив вдячність за лідируючу роль Латвії в Коаліції дронів, а також активну позицію в діяльності ІТ-коаліції на підтримку України", – написав він.

Для цього, на думку головнокомандуючого, "вкрай важливою є продовження дієвої підтримки України державами-партнерами. Розраховуємо на подальшу співпрацю в інтересах миру й безпеки всієї об’єднаної Європи".