Інтерфакс-Україна
10:05 27.04.2026

Зеленський пропонує Раді продовжити строки дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити строки дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації на 90 діб.

Відповідні законопроєкти про затвердження указів президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (№15197) та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (№15198) зареєстровані у Верховній Раді у понеділок, повідомляє сайт парламенту.

Згідно із законопроєктами, воєнний стан та проведення загальної мобілізації пропонується продовжити на 90 діб з 4 травня 2026 року.

Теги: #мобілізація #продовження #воєнний_стан

