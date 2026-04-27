ППО за ніч знешкодила 74 з 94 дронів, є влучання на 15 локаціях

Сили української протиповітряної оборони в ніч проти понеділка знешкодили 74 ворожі безпілотники, проте зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил (ПС) Збройних сил України (ЗСУ).

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 74 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – повідомляється у Телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 27 квітня (з 18:00 26 квітня) противник атакував 94 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 60 із них – "шахеди".

Таким чином, загальна ефективність роботи ППО склала 79%.

Як повідомлялося, попередній масований удар РФ завдала по Україні в ніч на 3 квітня, коли були знешкоджені 515 із 542 дронів та 26 з 37 ракет, були зафіксовані влучання на 20 локаціях.

Найбільш масований удар окупанти завдали 24 березня 2026 року із застосуванням 948 дронів та 34 ракет, з яких ППО знешкодила 906 дронів та 25 ракет, але було влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях.

Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня 2025 року, коли було знешкоджено 718 дронів та ракет з 729 випущених окупантами, що дало ефективність близько 96,9%.