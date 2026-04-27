Інтерфакс-Україна
Події
09:59 27.04.2026

ППО за ніч знешкодила 74 з 94 дронів, є влучання на 15 локаціях

Сили української протиповітряної оборони в ніч проти понеділка знешкодили 74 ворожі безпілотники, проте зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил (ПС) Збройних сил України (ЗСУ).

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 74 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – повідомляється у Телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 27 квітня (з 18:00 26 квітня) противник атакував 94 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 60 із них – "шахеди".

Таким чином, загальна ефективність роботи ППО склала 79%.

Як повідомлялося, попередній масований удар РФ завдала по Україні в ніч на 3 квітня, коли були знешкоджені 515 із 542 дронів та 26 з 37 ракет, були зафіксовані влучання на 20 локаціях.

Найбільш масований удар окупанти завдали 24 березня 2026 року із застосуванням 948 дронів та 34 ракет, з яких ППО знешкодила 906 дронів та 25 ракет, але було влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях.

Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня 2025 року, коли було знешкоджено 718 дронів та ракет з 729 випущених окупантами, що дало ефективність близько 96,9%.

15:12 26.04.2026
РФ вже відчуває дефіцит ракет для протидії українським дронам – Сирський

08:06 26.04.2026
ППО ліквідувала 124 зі 144 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 19 дронів на 11 локаціях – Повітряні сили

20:14 24.04.2026
Загроза від "шахедів" нейтралізована на 70%, до кінця року може бути 90% – командир роти СБС

08:11 24.04.2026
ППО ліквідувала 96 зі 107 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 10 дронів – Повітряні сили

19:14 23.04.2026
Федоров: Україна першою системно впроваджує дистанційне керування дронами-перехоплювачами на великих відстанях

14:04 23.04.2026
Зеленський планує обговорити зі Швецією питання створення системи ППО

12:25 22.04.2026
Один чоловік загинув, ще один шпиталізований через удар ворожого БпЛА по цивільному авто в Харківській області

08:26 22.04.2026
ППО ліквідувала 189 зі 215 ворожих БпЛА - Повітряні сили

16:12 20.04.2026
Зеленський доручив командувачу ПС ЗСУ пропрацювати додаткове забезпечення перехоплювачами 4 областей

12:02 20.04.2026
Окупанти завдали дронового удару по Прилуках, є постраждалий, у райвідділі поліції пожежа

