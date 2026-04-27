Окупанти обстріляли Корюківку на Чернігівщині, двоє місцевих поранені

Двоє жителів міста Корюківка (Чернігівська область) отримали поранення вранці в понеділок внаслідок російського обстрілу, повідомив начальник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Вже відомо про двох поранених чоловіків. У 42-річного постраждалого термічні опіки. 81-річного чоловіка ушпиталили з уламковим пораненням. Обидва в стані середньої тяжкості", – написав Чаус у Телеграмі.

За його словами, окупанти для атаки використали 18 ударних дронів. Мішенню стали підприємства: одне – деревообробне, на іншому виробляли шпалери. "Пошкоджені підприємства, будинки і магазин. На місцях прильотів працюють вогнеборці", – повідомив очільник обладміністрації.

Чаус також повідомив, що протягом доби противник обстріляв територію Чернігівської області десять разів. "У Корюківському і Чернігівському районах були влучання в об’єкти критичної інфраструктури, на Ніжинщині – в об’єкт транспортної інфраструктури, а в Семенівці Новгород-Сіверського району пошкоджена котельня", – розповів він.

За даними голови обладміністрації, протягом останнього тижня силам протиповітряної оборони та залученим підрозділам вдалося збити в небі над територією Чернігівської області 194 російські ударні дрони.