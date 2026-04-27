Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій на кордоні з Придністров'ям – ОК "Захід"

Сили оборони України удосконалюють фортифікаційні споруди та можливості медичних закладів на кордоні з самопроголошеною на території Молдови тзв "Придністровською Молдавською Республікою" та готові до спротиву, йдеться в повідомленні Оперативного командування "Захід" в Телеграм у понеділок.

"Сили оборони України готові до будь-якого сценарію розвитку подій на кордоні з Придністров’ям. Удосконалюється фортифікаційні споруди, розширюються можливості медичних закладів, підтримується у належному стані транспортна інфраструктура… Військовослужбовці, які несуть службу у прикордонні із невизнаною республікою, кажуть, що росіянам тут не будуть раді і вони опиняться у дуже складному становищі, якщо спробують перетнути кордон", – зазначають в ОК "Захід".

Також наголошується, що "до спротиву готове і цивільне населення", але деталі не уточнюються.

Як повідомлялося, президентка Молдови Майя Санду 26 квітня відвідала Київ та взяла участь у переговорах із президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко. Зеленський повідомив про обговорення з молдавською колегою питань безпеки, транскордонної співпраці, а також спільного руху до вступу до Європейського союзу. Він також заявив про наміри "надалі підтримувати Молдову в питаннях безпеки, зокрема в тому, що стосується Придністровського регіону".

Позаминулого тижня Молдова оголосила персонами нон грата представників командування оперативної групи російських військ (ОГРВ), незаконно розміщеної у тзв "Придністров’ї". 25 лютого президентка Молдови Майя Санду позбавила громадянства дев’ять чинних або колишніх посадовців з невизнаного Придністров’я, зокрема і ексміністра внутрішніх справ невизнаного Придністров’я Руслана Мову.