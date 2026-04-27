09:33 27.04.2026

У Дніпрі після обстрілів росіян у вихідні 31 людина залишається в лікарнях, четверо - у важкому стані

Фото: Дніпропетровська ОВА

31 людина, постраждала через атаки росіян на Дніпро цими вихідними, все ще в лікарні, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа у Телеграмі.

Серед госпіталізованих троє дітей – хлопчики 11 та 15 років і 16-річна дівчинка.

"Четверо пацієнтів у важкому стані. Решта госпіталізованих – у стані середньої тяжкості", – поінформував Ганжа.

Як повідомлялось, в ніч на 25 квітня росіяни завдали масованого комбінованого удару по Дніпру і продовжували обстрілювати місто у вихідні дні. Загинуло 6 людей.

