Ворог атакував портову інфраструктуру Великої Одеси та торговельне судно під прапором Науру – АМПУ

Російські війська в ніч на 27 квітня завдали ударів по портовій інфраструктурі Великої Одеси та об’єктах, що забезпечують роботу Українського морського коридору, також було атаковано торговельне судно Ramco під прапором Науру.

Згідно з повідомленням Адміністрації морських портів України (АМПУ) в Телеграм в понеділок, в результаті атаки пошкоджено енергетичний об’єкт на території вантажного терміналу, через що виникли локальні загоряння, які оперативно ліквідовано відповідними службами.

Зазначається, що судно під прапором Науру внаслідок атаки отримало незначні пошкодження, а загоряння на борту ліквідовано екіпажем.

В АМПУ уточнили, що попередньо внаслідок атаки постраждалих немає.

"Щоденні атаки на українські порти є прямою загрозою безпеці міжнародного судноплавства та глобальній продовольчій стабільності", – наголосили в АМПУ.

Як повідомляв начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, до 11 людей збільшилась кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Одесу.

"На жаль, станом на ранок відомо про 11 постраждалих, серед них двоє дітей, внаслідок масованої нічної атаки по Одесі. Усім надається необхідна медична допомога. У трьох районах міста пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури: готель, фунікулер, склади. У багатьох будівлях вибито скління. Пошкоджень зазнала також припортова територія", – написав Кіпер у Телеграмі.