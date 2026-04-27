Інтерфакс-Україна
Події
09:29 27.04.2026

Ворог атакував портову інфраструктуру Великої Одеси та торговельне судно під прапором Науру – АМПУ

1 хв читати

Російські війська в ніч на 27 квітня завдали ударів по портовій інфраструктурі Великої Одеси та об’єктах, що забезпечують роботу Українського морського коридору, також було атаковано торговельне судно Ramco під прапором Науру.

Згідно з повідомленням Адміністрації морських портів України (АМПУ) в Телеграм в понеділок, в результаті атаки пошкоджено енергетичний об’єкт на території вантажного терміналу, через що виникли локальні загоряння, які оперативно ліквідовано відповідними службами.

Зазначається, що судно під прапором Науру внаслідок атаки отримало незначні пошкодження, а загоряння на борту ліквідовано екіпажем.

В АМПУ уточнили, що попередньо внаслідок атаки постраждалих немає.

"Щоденні атаки на українські порти є прямою загрозою безпеці міжнародного судноплавства та глобальній продовольчій стабільності", – наголосили в АМПУ.

Як повідомляв начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, до 11 людей збільшилась кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Одесу.

"На жаль, станом на ранок відомо про 11 постраждалих, серед них двоє дітей, внаслідок масованої нічної атаки по Одесі. Усім надається необхідна медична допомога. У трьох районах міста пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури: готель, фунікулер, склади. У багатьох будівлях вибито скління. Пошкоджень зазнала також припортова територія", – написав Кіпер у Телеграмі.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:44 27.04.2026
Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки ворожих БпЛА на Одесу збільшилась до 11 – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки ворожих БпЛА на Одесу збільшилась до 11 – ОВА

04:47 27.04.2026
Попередньо 13 людей постраждали внаслідок масованої нічної атаки ворожих БпЛА на Одесу – МВА

Попередньо 13 людей постраждали внаслідок масованої нічної атаки ворожих БпЛА на Одесу – МВА

09:47 26.04.2026
Ворог атакував Житомирщину, виникла пожежа на об'єкті інфраструктури

Ворог атакував Житомирщину, виникла пожежа на об'єкті інфраструктури

08:30 26.04.2026
Унаслідок атаки ворожих БпЛА порту в Одесі пошкоджено іноземне цивільне судно – Кулеба

Унаслідок атаки ворожих БпЛА порту в Одесі пошкоджено іноземне цивільне судно – Кулеба

18:12 25.04.2026
Ворог знов атакував Дніпро, пошкоджено підприємство – ОВА

Ворог знов атакував Дніпро, пошкоджено підприємство – ОВА

17:09 25.04.2026
Зеленський: Важливо, щоб російська війна у Європі не втрачала уваги через війну в Ірані

Зеленський: Важливо, щоб російська війна у Європі не втрачала уваги через війну в Ірані

15:36 25.04.2026
До 46 людей, серед них – 5 дітей, зросла кількість поранених через російську атаку по Дніпру – ОВА

До 46 людей, серед них – 5 дітей, зросла кількість поранених через російську атаку по Дніпру – ОВА

12:29 25.04.2026
У Дніпрі число постраждалих зросло до 34 людей, п'ятеро загиблих – влада

У Дніпрі число постраждалих зросло до 34 людей, п'ятеро загиблих – влада

09:09 25.04.2026
Судно під прапором Панами зазнало атаки дронів під час виходу з порту на Одещині – Кулеба

Судно під прапором Панами зазнало атаки дронів під час виходу з порту на Одещині – Кулеба

16:11 24.04.2026
УЧХ надав допомогу постраждалим після російської атаки БпЛА на Одесу

УЧХ надав допомогу постраждалим після російської атаки БпЛА на Одесу

ВАЖЛИВЕ

Негода в Україні забрала життя вже трьох людей, залишаються знеструмленими 700 населених пунктів – поліція

ЗСУ замість моделі війни на виснаження обирають асиметричну стратегію – Сирський

Зеленський пропонує Раді продовжити строки дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації

Одна людина загинула внаслідок ворожих атак у Запорізькій області – ОВА

ЄБРР відкрив рахунок для відновлення НБК ЧАЕС з грантом в EUR30 млн

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Сумщину, загинула жінка, горіли об'єкти інфраструктури

Негода в Україні забрала життя вже трьох людей, залишаються знеструмленими 700 населених пунктів – поліція

Нацполіція затримала зловмисників, які "відмили" майже 580 млн грн з оборонних контрактів

ЗСУ замість моделі війни на виснаження обирають асиметричну стратегію – Сирський

Кличко візьме участь у міжнародному саміті міст Bloomberg CityLab у Мадриді, де обговорюватимуть вплив ШІ

Зеленський пропонує Раді продовжити строки дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації

ППО за ніч знешкодила 74 з 94 дронів, є влучання на 15 локаціях

Окупанти обстріляли Корюківку на Чернігівщині, двоє місцевих поранені

Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій на кордоні з Придністров'ям – ОК "Захід"

У Дніпрі після обстрілів росіян у вихідні 31 людина залишається в лікарнях, четверо - у важкому стані

