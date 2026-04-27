08:44 27.04.2026

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки ворожих БпЛА на Одесу збільшилась до 11 – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки ворожих БпЛА на Одесу збільшилась до 11 – ОВА

До 11 людей збільшилась кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Одесу, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер в Телеграм-каналі.

"На жаль, станом на ранок відомо про 11 постраждалих, серед них 2 дітей, внаслідок масованої нічної атаки по Одесі. Усім надається необхідна медична допомога. У трьох районах міста пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури: готель, фунікулер, склади. У багатьох будівлях вибито скління. Пошкоджень зазнала також припортова територія", – написав Кіпер у Телеграмі.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:47 27.04.2026
Попередньо 13 людей постраждали внаслідок масованої нічної атаки ворожих БпЛА на Одесу – МВА

Попередньо 13 людей постраждали внаслідок масованої нічної атаки ворожих БпЛА на Одесу – МВА

11:49 26.04.2026
Один з поранених під час удару РФ по Дніпру 25 квітня помер, жертв вже 9 – обладміністрація

Один з поранених під час удару РФ по Дніпру 25 квітня помер, жертв вже 9 – обладміністрація

01:33 26.04.2026
Ворог атакував Нікопольщину дронами, поранено шестеро людей, серед них жінка та її двоє дітей

Ворог атакував Нікопольщину дронами, поранено шестеро людей, серед них жінка та її двоє дітей

18:28 25.04.2026
До шести зросла кількість загиблих у Дніпрі, постраждали 47 людей – ОВА

До шести зросла кількість загиблих у Дніпрі, постраждали 47 людей – ОВА

15:36 25.04.2026
До 46 людей, серед них – 5 дітей, зросла кількість поранених через російську атаку по Дніпру – ОВА

До 46 людей, серед них – 5 дітей, зросла кількість поранених через російську атаку по Дніпру – ОВА

14:42 25.04.2026
Через повторну атаку на житловий квартал у Дніпрі постраждали троє дітей

Через повторну атаку на житловий квартал у Дніпрі постраждали троє дітей

12:29 25.04.2026
У Дніпрі число постраждалих зросло до 34 людей, п'ятеро загиблих – влада

У Дніпрі число постраждалих зросло до 34 людей, п'ятеро загиблих – влада

08:35 25.04.2026
Росіяни атакували Одещину дронами: пошкоджено житлову та припортову інфраструктуру, двоє постраждалих

Росіяни атакували Одещину дронами: пошкоджено житлову та припортову інфраструктуру, двоє постраждалих

07:33 25.04.2026
У Корабельному районі Херсона через атаки російських дронів постраждали троє людей – МВА

У Корабельному районі Херсона через атаки російських дронів постраждали троє людей – МВА

07:18 25.04.2026
У Дніпрі через російську атаку поранені 14 людей, серед них дитина – ОВА

У Дніпрі через російську атаку поранені 14 людей, серед них дитина – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Одна людина загинула внаслідок ворожих атак у Запорізькій області – ОВА

ЄБРР відкрив рахунок для відновлення НБК ЧАЕС з грантом в EUR30 млн

Негода забрала життя вже 2 людей в Україні, знеструмлений 1121 населений пункт – ДСНС

Зеленський: Перший транш із EUR90 млрд піде на внутрішнє виробництво захисту України

Кілька країн допомагають і гарантують стабільність постачання дизелю в Україну, в армії дефіціту немає – Зеленський

ОСТАННЄ

Сили безпілотних систем уразили за добу 821 ворожу ціль

Генштаб зафіксував впродовж доби 241 бойове зіткнення

За уточненою інформацією десять людей постраждали внаслідок масованої нічної атаки ворожих БпЛА на Одесу – МВА

Одна людина загинула внаслідок ворожих атак у Запорізькій області – ОВА

27 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Окупанти втратили впродовж доби 810 військовослужбовців – Генштаб

Трамп відкинув звинувачення у ґвалтівництві й педофілії, висунуті стрільцем – ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 161 ворожу атаку – Генштаб

ЄБРР відкрив рахунок для відновлення НБК ЧАЕС з грантом в EUR30 млн

Запорізька АЕС переходила в режим блекауту – Енергоатом

