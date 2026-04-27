Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки ворожих БпЛА на Одесу збільшилась до 11 – ОВА

До 11 людей збільшилась кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Одесу, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер в Телеграм-каналі.

"На жаль, станом на ранок відомо про 11 постраждалих, серед них 2 дітей, внаслідок масованої нічної атаки по Одесі. Усім надається необхідна медична допомога. У трьох районах міста пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури: готель, фунікулер, склади. У багатьох будівлях вибито скління. Пошкоджень зазнала також припортова територія", – написав Кіпер у Телеграмі.