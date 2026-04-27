Сили безпілотних систем уразили за добу 821 ворожу ціль

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 821 ціль противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок понеділка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 204 одиниці особового складу, з яких 93 – ліквідовано; 19 точок вильоту БпЛА; 5 артилерійських систем; 35 одиниць автомобільної техніки; 18 мотоциклів; 195 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"З початку квітня (01-26.04) підрозділами СБС уражено 34730 цілей противника, з них 8832 – особовий склад", – повідомили СБС.