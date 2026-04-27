08:15 27.04.2026

Сили безпілотних систем уразили за добу 821 ворожу ціль

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 821 ціль противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок понеділка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 204 одиниці особового складу, з яких 93 – ліквідовано; 19 точок вильоту БпЛА; 5 артилерійських систем; 35 одиниць автомобільної техніки; 18 мотоциклів; 195 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"З початку квітня (01-26.04) підрозділами СБС уражено 34730 цілей противника, з них 8832 – особовий склад", – повідомили СБС.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:02 26.04.2026
СБУ уразила вночі три військові кораблі, винищувач, об'єкти ППО окупантів в Криму

СБУ уразила вночі три військові кораблі, винищувач, об'єкти ППО окупантів в Криму

12:43 26.04.2026
Генштаб СЗУ повідомив про удари по ворожих РЛС та ЗРК на ТОТ Донецької області

Генштаб СЗУ повідомив про удари по ворожих РЛС та ЗРК на ТОТ Донецької області

12:41 26.04.2026
СБС завдали удару по Ярославському НПЗ, найбільшому на півночі РФ

СБС завдали удару по Ярославському НПЗ, найбільшому на півночі РФ

08:06 26.04.2026
ППО ліквідувала 124 зі 144 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 19 дронів на 11 локаціях – Повітряні сили

ППО ліквідувала 124 зі 144 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 19 дронів на 11 локаціях – Повітряні сили

15:48 25.04.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено склади, пункти управління та живу силу противника

Генштаб ЗСУ: Уражено склади, пункти управління та живу силу противника

08:52 25.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1292 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 1292 ворожі цілі

08:25 25.04.2026
ПС ЗСУ: В ніч проти суботи збито/подавлено 30 ракет та 580 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних БпЛА

ПС ЗСУ: В ніч проти суботи збито/подавлено 30 ракет та 580 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних БпЛА

13:36 24.04.2026
Генштаб ЗСУ: Підтверджено результати уражень заводу "Атлант Аеро" та сторожового корабля РФ

Генштаб ЗСУ: Підтверджено результати уражень заводу "Атлант Аеро" та сторожового корабля РФ

08:11 24.04.2026
ППО ліквідувала 96 зі 107 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 10 дронів – Повітряні сили

ППО ліквідувала 96 зі 107 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 10 дронів – Повітряні сили

18:34 23.04.2026
ВМС ЗСУ: Уражено російський МБЕК на рейді поблизу Одеси

ВМС ЗСУ: Уражено російський МБЕК на рейді поблизу Одеси

ВАЖЛИВЕ

Одна людина загинула внаслідок ворожих атак у Запорізькій області – ОВА

ЄБРР відкрив рахунок для відновлення НБК ЧАЕС з грантом в EUR30 млн

Негода забрала життя вже 2 людей в Україні, знеструмлений 1121 населений пункт – ДСНС

Зеленський: Перший транш із EUR90 млрд піде на внутрішнє виробництво захисту України

Кілька країн допомагають і гарантують стабільність постачання дизелю в Україну, в армії дефіціту немає – Зеленський

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки ворожих БпЛА на Одесу збільшилась до 11 – ОВА

Генштаб зафіксував впродовж доби 241 бойове зіткнення

За уточненою інформацією десять людей постраждали внаслідок масованої нічної атаки ворожих БпЛА на Одесу – МВА

Одна людина загинула внаслідок ворожих атак у Запорізькій області – ОВА

27 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Окупанти втратили впродовж доби 810 військовослужбовців – Генштаб

Трамп відкинув звинувачення у ґвалтівництві й педофілії, висунуті стрільцем – ЗМІ

Попередньо 13 людей постраждали внаслідок масованої нічної атаки ворожих БпЛА на Одесу – МВА

Сили оборони відбили з початку доби 161 ворожу атаку – Генштаб

ЄБРР відкрив рахунок для відновлення НБК ЧАЕС з грантом в EUR30 млн

