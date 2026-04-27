Генштаб зафіксував впродовж доби 241 бойове зіткнення

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 241 бойове зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 понеділка.

"Вчора противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 257 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6847 дронів-камікадзе та здійснив 2673 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 138 – із реактивних систем залпового вогню", – повідомляє Генштаб.