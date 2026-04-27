Інтерфакс-Україна
Події
08:11 27.04.2026

Генштаб зафіксував впродовж доби 241 бойове зіткнення

1 хв читати
Генштаб зафіксував впродовж доби 241 бойове зіткнення
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 241 бойове зіткнення. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 понеділка. 

"Вчора противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 257 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6847 дронів-камікадзе та здійснив 2673 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 138 – із реактивних систем залпового вогню", – повідомляє Генштаб.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

12:43 26.04.2026
Генштаб СЗУ повідомив про удари по ворожих РЛС та ЗРК на ТОТ Донецької області

15:48 25.04.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено склади, пункти управління та живу силу противника

08:37 25.04.2026
Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 168 од. спецтехніки – Генштаб

13:36 24.04.2026
Генштаб ЗСУ: Підтверджено результати уражень заводу "Атлант Аеро" та сторожового корабля РФ

08:48 24.04.2026
Генштаб повідомив про зміну командування на куп'янському напрямку та проблеми з логістикою

08:03 24.04.2026
Окупанти за добу втратили 910 осіб та 129 од. спецтехніки – Генштаб

07:36 24.04.2026
Генштаб заявив про ускладнення логістики Сил оборони в районі Куп'янська через удари РФ по переправах через Оскіл

14:31 23.04.2026
Генштаб ЗСУ заявив про ураження складу ракетно-артилерійського озброєння, ешелону з ПММ та РЛС

08:44 23.04.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 159 бойових зіткнень

07:55 23.04.2026
Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 204 од. спецтехніки – Генштаб

ВАЖЛИВЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА