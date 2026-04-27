За уточненою інформацією десять людей постраждали внаслідок масованої нічної атаки ворожих БпЛА на Одесу – МВА

Фото: https://t.me/odesaMVA

За уточненою інформацією 10 цивільних постраждали внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Одесу, повідомив начальник МВА Сергій Лисак в Телеграм-каналі.

"Ніч була надзвичайно важкою. Ворог здійснив масовану атаку на житлові квартали та цивільну інфраструктуру Одеси.

За медичною допомогою звернулися 10 людей, серед яких двоє дітей. У Приморському районі зафіксовано найбільше пошкоджень: постраждали житлові будинки, готель та об'єкти в центрі міста. Тут отримали поранення більшість постраждалих, включаючи дітей.

Також під ударом опинилися Хаджибейський та Київський райони. Там ворог поцілив у житлові багатоповерхівки, приватну забудову та транспортні засоби", – написав Лисак у Телеграмі.

