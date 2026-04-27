Інтерфакс-Україна
Події
07:17 27.04.2026

Одна людина загинула внаслідок ворожих атак у Запорізькій області – ОВА

1 хв читати
Одну людину вбили росіяни під час атак по території Запорізької області, повідомив начальник ОВА Іван Федоров у Телеграм-каналі в понеділок вранці.

"Загинув 59-річний чоловік внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району", – написав Федоров у Телеграмі.

За його інформацією, впродовж доби окупанти завдали 629 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області.

Надійшло 50 повідомлень про пошкодження житла та об'єктів інфраструктури.

 

Теги: #запорізька #жертви #обстріли

12:05 26.04.2026
Окупанти 25 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 2 мирних жителів загинули – обладміністрація

08:13 26.04.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

07:52 26.04.2026
Ворог атакував чотири райони Дніпропетровщини, є жертва та постраждалі

07:29 26.04.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 50 населених пунктів Запорізької області, дві жертви і чотири постраждалі

23:50 25.04.2026
Ворог завдав удару дронами по цивільним на Сумщині, двоє загиблих

19:51 25.04.2026
Через вечерню атаку у Дніпрі вже десять поранених – ОВА

18:50 25.04.2026
Шестеро людей, серед них – двоє дітей, поранені на Дніпропетровщині – ОВА

17:54 25.04.2026
Сім цивільних дістали поранень на Херсонщині впродовж дня через атаки російських дронів – прокуратура

11:34 25.04.2026
У Дніпрі вже четверо загиблих через ворожу атаку

10:08 25.04.2026
Число загиблих у Дніпрі зросло до трьох людей, пошукові роботи тривають – влада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА