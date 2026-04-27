Одна людина загинула внаслідок ворожих атак у Запорізькій області – ОВА

Одну людину вбили росіяни під час атак по території Запорізької області, повідомив начальник ОВА Іван Федоров у Телеграм-каналі в понеділок вранці.

"Загинув 59-річний чоловік внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району", – написав Федоров у Телеграмі.

За його інформацією, впродовж доби окупанти завдали 629 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області.

Надійшло 50 повідомлень про пошкодження житла та об'єктів інфраструктури.