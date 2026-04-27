27 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

27 квітня відзначають Всесвітній день дизайну, День порятунку морських ссавців, Всесвітній день зцілення, Міжнародний день розповсюдження інформації про донорське зачаття, День народження памперсів, Всесвітній день тапіра, День азбуки Морзе, Міжнародний день тайцзи і цигуна, Всесвітній день графічного дизайну.

В Україні - День кадровика.

Віряни вшановують пам'ять пам'ять священномученика Симеона, преподобного Стефана, єпископа Волинського.

День азбуки Морзе

27 квітня 1791 р. народився американський винахідник Семюел Морзе, який впровадив спосіб передавання інформації за допомогою крапок і тире.

Всесвітній день графічного дизайну

27 квітня щорічно відзначають Всесвітній день графічного дизайну, який водночас є професійним святом для людей однієї з найбільш креативних професій і засобом для підвищення обізнаності суспільства про важливу роль графічного дизайну в сучасному світі.

День кадровика в Україні

Із 2007 року фахівці з кадрів відзначають день кадрового працівника. 27 квітня 1993 р. було затверджено трудову книжку. Тому кадрові працівники країни вважають саме цю дату днем професійного свята.

День порятунку морських ссавців

День порятунку морських ссавців відзначається щорічно 27 квітня. Це день, присвячений вшануванню людей та організацій, які присвячують своє життя порятунку та реабілітації морських ссавців. Ця подія також нагадує про виклики, з якими стикаються ці чудові створіння внаслідок людської діяльності та змін у довкілля.

Всесвітній день дизайну

Всесвітній день дизайну був заснований для того, щоб розповісти про те, як дизайн збагачує наше життя незліченними способами, часто непомітно для нас самих. Він охоплює все - від краси і функціональності фізичних об'єктів до структури та ефективності нашого цифрового світу.

Народилися в цей день:

120 років від дня народження Євгена Степановича Шабліовського (1906-1983), українського літературознавця, шевченкознавця;

90 років від дня народження Геннадія Васильовича Бурнашова (1936-2012), українського прозаїка, публіциста, краєзнавця;

90 років від дня народження Тамари Федотівни Панченко (1936), української архітекторки, педагогині.

Ще цього дня:

1992 - Рада керівників Міжнародного валютного фонду проголосувала за прийняття України до складу МВФ;

1995 - День заснування Державного казначейства (скарбниці) України;

2001 - Прем'єр-міністр України Віктор Ющенко подав у відставку;

2005 - Свій перший політ здійснив авіалайнер "Airbus A380";

2010 - Верховна Рада України ратифікувала домовленість про продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Україні до 2042 року в обмін на знижку ціни на газ.

Церковне свято

День ушанування пам’яті священномученика Симеона

Святий апостол і священномученик Симеон, був сином Клеопи, молодшого брата святого Йосипа Обручника.

У зрілому віці він побачив чудеса Господа Ісуса Христа, увірував у нього і став одним із числа сімдесяти апостолів.

Проповідував вчення Христове і наставляв в істинах святої віри. Після вбивства святого апостола Якова, першого єпископа Єрусалимського, на його місце християни обрали святого апостола Симеона.

За правління імператора Траяна римському правителю Аттики донесли, що святий Симеон походить із роду царя Давида і сповідує християнську віру.

Язичники схопили святого Симеона, який на той час був уже столітнім старцем, і після довгих мук розіп'яли на хресті.

День пам'яті преподобного Стефана, єпископа Волинського

Народився преподобний Стефан близько 1040 року і походив з боярського роду. У молодому віці він прийняв постриг у Києво-Печерському монастирі і став улюбленим учнем преподобного Феодосія Печерського. Незабаром, його призначили доместиком, тобто керівником монастирського хору. За дорученням свого духовного наставника, преподобний Стефан виголошував проповіді під час богослужінь.

У 1074 році братія Печерського монастиря одностайно обрала преподобного Стефана своїм ігуменом. Преподобний Феодосій заповів преподобному Стефану закінчити будівництво новозакладеної мурованої церкви, що він й виконав, а крім того, розбудував монастир та огородив його дерев’яною стіною. Преподобний Стефан перевів ченців у новозбудовані келії, а кількох залишив у печерах для поховання спочилої братії та щоденного звершення Богослужінь в пам’ять про померлих ченців та жертводавців обителі.

У 1078 році з невідомої причини братія виступила проти преподобного Стефана і він був вимушений залишити монастир. Тоді, за підтримки побожних бояр, преподобний Стефан вирішив збудувати нову обитель. Для цього він обрав місце, що знаходилося недалеко від Печерського монастиря і мало назву Коловського урочища. Монастир був збудований на честь положення ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні, але проіснував він недовго. У 1096 році, під час нападу половців на Київ, монастир був вщент зруйнований.

Ігумен Коловського монастиря був дуже шанованою людиною, і коли звільнилася кафедра єпископа Володимир-Волинського, на це місце волею Великого князя та Митрополита Київського Івана ІІІ у 1090 році був поставлений преподобний Стефан.

У ті часи духовна влада єпископа Володимир-Волинського поширювалася не лише на Волинь, але й на всі галицькі землі аж до Карпат. Згідно літописних даних мешканці Волині та Галичини були хрещені одразу ж після киян, у 992 році, ще за часів рівноапостольного князя Володимира. Стан духовної єдності Волині та Галичини проіснував приблизно 150 років (від 992 до 1141 року), тобто до часу, коли на південно-західних землях історичної Русі з’явилося Галицьке князівство.

На Володимирській кафедрі преподобний Стефан відзначився багатьма добрими справами. З метою розповсюдження християнського вчення, він часто подорожував землями Волині та Галичини. Не лише словом, а й справами він допомагав бідним та убогим, слідкував за дотриманням духовенством церковного уставу. Преподобний Стефан був вимогливим до себе та вів життя суворого постника.

Перебуваючи у Володимирі, преподобний Стефан приїжджав до Печерського монастиря, зокрема, у 1091 році, був присутнім на віднайденні мощей преподобного Феодосія Печерського.

Пастир землі Волинської та Галицької спочив 27 квітня 1094 року і був похований у Володимир-Волинському кафедральному соборі.

Іменини:

Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян, Анастасія, Марія.

З прикмет цього дня:

Якщо пішов дощ, то буде багато зерна цього року; ранковий туман віщує потепління; прилетіли стрижі - більше морозів не буде; якщо вдарив грім, то до кінця місяця буде негода.

