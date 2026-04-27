Трамп відкинув звинувачення у ґвалтівництві й педофілії, висунуті стрільцем – ЗМІ

Київ. 27 квітня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА –Президент США Дональд Трамп відкинув звинувачення, висунуті чоловіком, який здійснив на нього замах. Відповідну заяву Трамп зробив в ефірі CBS News в неділю.

"Мене пов'язали з речами, які не мають до мене жодного стосунку. Мене повністю виправдали... Так, він це написав. Але я – не ґвалтівник.Я нікого не ґвалтував. Я читав цей маніфест. Він хвора людина", – заявив Трамп в програмі 60 Minutes CBS News в неділю.

Перед тим в ЗМІ був оприлюднений маніфест стрільця, який вчинив замах на Трампа та членів його адміністрації під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, в якому той написав, що "більше не готовий дозволяти педофілу, ґвалтівнику та зраднику бруднити мої руки своїми злочинами".

