Інтерфакс-Україна
Події
05:35 27.04.2026

Трамп відкинув звинувачення у ґвалтівництві й педофілії, висунуті стрільцем – ЗМІ

1 хв читати

Київ. 27 квітня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА –Президент США Дональд Трамп відкинув звинувачення, висунуті чоловіком, який здійснив на нього замах. Відповідну заяву Трамп зробив в ефірі CBS News в неділю.

"Мене пов'язали з речами, які не мають до мене жодного стосунку. Мене повністю виправдали... Так, він це написав. Але я – не ґвалтівник.Я нікого не ґвалтував. Я читав цей маніфест. Він хвора людина", – заявив Трамп в програмі 60 Minutes CBS News в неділю. 

Перед тим в ЗМІ був оприлюднений маніфест стрільця, який вчинив замах на Трампа та членів його адміністрації під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, в якому той написав, що "більше не готовий дозволяти педофілу, ґвалтівнику та зраднику бруднити мої руки своїми злочинами".

Джерело: https://www.cbsnews.com/news/read-the-full-transcript-of-norah-odonnells-interview-with-president-trump-60-minutes/

