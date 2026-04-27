Інтерфакс-Україна
Події
04:47 27.04.2026

Попередньо 13 людей постраждали внаслідок масованої нічної атаки ворожих БпЛА на Одесу – МВА

За попередньою інформацією 13 цивільних постраждали внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Одесу, повідомив начальник МВА Сергій Лисак в Телеграм-каналі.

"Ворог масовано атакував Одесу ударними дронами. Маємо влучання у житлову забудову та цивільні об'єкти в різних частинах міста. За попередньою інформацією, постраждало 13 людей. Окрім житлових будинків також пошкоджень зазнала будівля готелю та автівки поруч", – написав Лисак у Телеграмі.

За його інформацією усі відповідні служби та медики працюють на місцях влучань, розгорнено оперативні штаби.

11:49 26.04.2026
Один з поранених під час удару РФ по Дніпру 25 квітня помер, жертв вже 9 – обладміністрація

08:57 26.04.2026
Ворог атакував БпЛА Чернігів, пошкоджено багатоповерхівку

08:30 26.04.2026
Унаслідок атаки ворожих БпЛА порту в Одесі пошкоджено іноземне цивільне судно – Кулеба

01:33 26.04.2026
Ворог атакував Нікопольщину дронами, поранено шестеро людей, серед них жінка та її двоє дітей

00:01 26.04.2026
Ворог знову атакував Дніпро, виникла пожежа на об'єкті інфраструктури

18:28 25.04.2026
До шести зросла кількість загиблих у Дніпрі, постраждали 47 людей – ОВА

15:36 25.04.2026
До 46 людей, серед них – 5 дітей, зросла кількість поранених через російську атаку по Дніпру – ОВА

14:42 25.04.2026
Через повторну атаку на житловий квартал у Дніпрі постраждали троє дітей

12:29 25.04.2026
У Дніпрі число постраждалих зросло до 34 людей, п'ятеро загиблих – влада

08:35 25.04.2026
Росіяни атакували Одещину дронами: пошкоджено житлову та припортову інфраструктуру, двоє постраждалих

