04:47 27.04.2026
Попередньо 13 людей постраждали внаслідок масованої нічної атаки ворожих БпЛА на Одесу – МВА
За попередньою інформацією 13 цивільних постраждали внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Одесу, повідомив начальник МВА Сергій Лисак в Телеграм-каналі.
"Ворог масовано атакував Одесу ударними дронами. Маємо влучання у житлову забудову та цивільні об'єкти в різних частинах міста. За попередньою інформацією, постраждало 13 людей. Окрім житлових будинків також пошкоджень зазнала будівля готелю та автівки поруч", – написав Лисак у Телеграмі.
За його інформацією усі відповідні служби та медики працюють на місцях влучань, розгорнено оперативні штаби.
