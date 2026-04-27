Попередньо 13 людей постраждали внаслідок масованої нічної атаки ворожих БпЛА на Одесу – МВА

За попередньою інформацією 13 цивільних постраждали внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Одесу, повідомив начальник МВА Сергій Лисак в Телеграм-каналі.

"Ворог масовано атакував Одесу ударними дронами. Маємо влучання у житлову забудову та цивільні об'єкти в різних частинах міста. За попередньою інформацією, постраждало 13 людей. Окрім житлових будинків також пошкоджень зазнала будівля готелю та автівки поруч", – написав Лисак у Телеграмі.

За його інформацією усі відповідні служби та медики працюють на місцях влучань, розгорнено оперативні штаби.

