Інтерфакс-Україна
Події
22:30 26.04.2026

Сили оборони відбили з початку доби 161 ворожу атаку – Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося  161 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 неділі.

"Противник завдав 54 авіаційних ударів, скинув 168 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3401 дрон-камікадзе та здійснив 1902 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на  Гуляйпільськом та Покровському напрямках, де агресор здійснив відповідно  24 та 39 штурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/37822

13:52 26.04.2026
У 2026 році баланс на фронті не на користь росіян – Зеленський

08:10 26.04.2026
Окупанти за добу втратили 960 осіб та 160 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 960 осіб та 160 од. спецтехніки – Генштаб

00:17 26.04.2026
На фронті відбулось 125 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

На фронті відбулось 125 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

23:21 25.04.2026
Сибіга: Атаки РФ на цивільну ядерну інфраструктуру України та ядерний шантаж загрожують мільйонам людей

Сибіга: Атаки РФ на цивільну ядерну інфраструктуру України та ядерний шантаж загрожують мільйонам людей

17:09 25.04.2026
Зеленський: Важливо, щоб російська війна у Європі не втрачала уваги через війну в Ірані

Зеленський: Важливо, щоб російська війна у Європі не втрачала уваги через війну в Ірані

03:01 25.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 204 ворожі атаки – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 204 ворожі атаки – Генштаб

22:46 24.04.2026
Окупанти просунулися біля Родинського на Донеччині, за добу зайняли 0,19 кв. км – DeepState

Окупанти просунулися біля Родинського на Донеччині, за добу зайняли 0,19 кв. км – DeepState

21:52 24.04.2026
Сибіга подякував американським законодавцям за представлення Акту протидії російській війні проти віри

Сибіга подякував американським законодавцям за представлення Акту протидії російській війні проти віри

20:14 24.04.2026
Загроза від "шахедів" нейтралізована на 70%, до кінця року може бути 90% – командир роти СБС

Загроза від "шахедів" нейтралізована на 70%, до кінця року може бути 90% – командир роти СБС

10:29 24.04.2026
Трамп відкинув коментарі принца Гаррі про те, що США мають докласти більше зусиль для припинення війни в Україні

Трамп відкинув коментарі принца Гаррі про те, що США мають докласти більше зусиль для припинення війни в Україні

ВАЖЛИВЕ

ЄБРР відкрив рахунок для відновлення НБК ЧАЕС з грантом в EUR30 млн

Негода забрала життя вже 2 людей в Україні, знеструмлений 1121 населений пункт – ДСНС

Зеленський: перший транш із EUR90 млрд піде на внутрішнє виробництво захисту України

Кілька країн допомагають і гарантують стабільність постачання дизелю в Україну, в армії дефіціту немає – Зеленський

У 2026 році баланс на фронті не на користь росіян – Зеленський

ОСТАННЄ

ЄБРР відкрив рахунок для відновлення НБК ЧАЕС з грантом в EUR30 млн

Запорізька АЕС переходила в режим блекауту – Енергоатом

Зеленський і Рено-Бассо обговорили відновлення конфайнменту на ЧАЕС

Віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер відвідує Україну для посилення зусиль із відновлення та розвитку

У Харкові шпиталізовано літню жінку, на як через негоду впав шифер з даху

Понад 120 тисяч споживачів відключено від електроенергії у Київській області через негоду – ДТЕК

Зеленський і Санду вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

У Харкові відновлено рух метро і більшості наземного електротранспорту

Троє цивільних постраждали внаслідок ворожих атак у Дніпропетровській області – ОВА

Очільники кількох обладміністрацій повідомляють про масові знеструмлення через негоду

