Інтерфакс-Україна
Події
21:23 26.04.2026

ЄБРР відкрив рахунок для відновлення НБК ЧАЕС з грантом в EUR30 млн

2 хв читати
ЄБРР відкрив рахунок для відновлення НБК ЧАЕС з грантом в EUR30 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку та Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" підписали грантову угоду на EUR30 млн як перший транш на відновлення Нового безпечного конфайнмента (НБК).Ця подія відбулася під час відзначення 40 роковин з дня трагедії на ЧАЕС на її майданчику в неділю, передає кореспондент Енергореформи з місця події

Угода підписана в рамках рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобильської АЕС.

"Потреба для відновлення НБК, зруйнованого РФ, складає EUR500 млн. Сьогодні зроблено перший внесок і підписана угода про відкриття і наповнення рахунку. Це перший транш на відновлення конфайнменту", – прокоментував перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

Очікується, що рахунок має акумулювати донорські кошти для проведення відновлення.

"Ці EUR30 млн, щоб стабілізувати конструкцію, і перший внесок, щоб потім повністю відновити НБК до 2030 року", – зазначила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Шмигаль зі свого боку додав, що важливий також санкційний тиск на Росію з боку партнерів.

"Росія не може почуватися вільно, особливо в галузі ядерно безпеки. Вона має відчувати засудження міжнародної спільноти не лише на словах, а й на санкційному треку", – наголосив він.

Глава Міненерго під час конференції з міжнародними партнерами на майданчику ЧАЕС наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ 155 разів атакувала підстанції, які забезпечують видачу потужності АЕС України, чим ставила під загрозу ядерну та радіаційну безпеку.

Як повідомлялося, РФ 14 лютого 2026 року дроном пошкодила дах НБК. Він був відремонтований, але конфайнмент потребує масштабного відновлення.

Теги: #конфайнмент #єбрр #фінансування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА