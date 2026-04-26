Запорізька АЕС переходила в режим блекауту – Енергоатом

Запорізька АЕС вкотре втратила зовнішнє живлення і тимчасово перейшла в режим блекауту, повідомила НАЕК "Енергоатом" у Телеграм-каналі у неділю.

"Запорізька атомна електростанція 26 квітня вкотре втратила зовнішнє електроживлення. Відбулося відключення лінії електропередачі "Феросплавна‑1", через що станція перейшла в режим блекауту. Впродовж півтори години станція живилася від 19-и резервних дизель генераторів. Це вже п'ятнадцятий випадок блекауту на ЗАЕС з моменту її окупації. Кожен такий інцидент суттєво підвищує ризики для ядерної та радіаційної безпеки не лише України, а й Європи", – поінформувала НАЕК "Енергоатом" в Телеграмі.

"Ситуація вкотре підтверджує необхідність якнайшвидшого повернення станції під повний контроль України та її законного оператора – Енергоатома, що є єдиною гарантією безпечної експлуатації найбільшої атомної станції Європи", – наголосили в "Енергоатомі".