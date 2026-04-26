21:20 26.04.2026

Запорізька АЕС переходила в режим блекауту – Енергоатом

Запорізька АЕС вкотре втратила зовнішнє живлення і тимчасово перейшла в режим блекауту, повідомила НАЕК "Енергоатом" у Телеграм-каналі у неділю.

"Запорізька атомна електростанція 26 квітня вкотре втратила зовнішнє електроживлення. Відбулося відключення лінії електропередачі "Феросплавна‑1", через що станція перейшла в режим блекауту. Впродовж півтори години станція живилася від 19-и резервних дизель генераторів. Це вже п'ятнадцятий випадок блекауту на ЗАЕС з моменту її окупації. Кожен такий інцидент суттєво підвищує ризики для ядерної та радіаційної безпеки не лише України, а й Європи", – поінформувала НАЕК "Енергоатом" в Телеграмі.

"Ситуація вкотре підтверджує необхідність якнайшвидшого повернення станції під повний контроль України та її законного оператора – Енергоатома, що є єдиною гарантією безпечної експлуатації найбільшої атомної станції Європи", – наголосили в "Енергоатомі".

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:23 26.04.2026
Каллас в роковини Чорнобиля: Захоплення Росією ЗАЕС значно підвищує небезпеку для людей і довкілля

Каллас в роковини Чорнобиля: Захоплення Росією ЗАЕС значно підвищує небезпеку для людей і довкілля

10:50 26.04.2026
Свириденко в роковини Чорнобиля: Росія створює ризики континентального масштабу через окупацію ЗАЕС

Свириденко в роковини Чорнобиля: Росія створює ризики континентального масштабу через окупацію ЗАЕС

23:49 16.04.2026
В МАГАТЕ розслідують причини чергового відключення ЗАЕС від зовнішнього енергозабезпечення

В МАГАТЕ розслідують причини чергового відключення ЗАЕС від зовнішнього енергозабезпечення

13:21 14.04.2026
Енергоживлення ЗАЕС з енергосистеми України після блекатута відновлено – "Енергоатом"

Енергоживлення ЗАЕС з енергосистеми України після блекатута відновлено – "Енергоатом"

10:33 14.04.2026
ЗАЕС вчергове залишилася відрізаною від ОЕС України та перейшла на дизель-генератори – Міненерго

ЗАЕС вчергове залишилася відрізаною від ОЕС України та перейшла на дизель-генератори – Міненерго

14:26 06.04.2026
Раді пропонують звернутися до світової спільноти щодо недопущення порушення РФ міжнародного режиму ядерної безпеки

Раді пропонують звернутися до світової спільноти щодо недопущення порушення РФ міжнародного режиму ядерної безпеки

17:58 25.03.2026
Наглядова рада "Енергоатома" запровадила структуровану систему управлінської звітності та розглянула оновлений статут

Наглядова рада "Енергоатома" запровадила структуровану систему управлінської звітності та розглянула оновлений статут

18:20 24.03.2026
Незалежність НР "Енергоатом" є критично важливою – посли G7

Незалежність НР "Енергоатом" є критично важливою – посли G7

15:20 24.03.2026
В ФРН затримано 4 підозрюваних в організації блекауту в Берліні – ЗМІ

В ФРН затримано 4 підозрюваних в організації блекауту в Берліні – ЗМІ

15:02 24.03.2026
Окупована РФ ЗАЕС знову залишилася на одній з двох ліній електропередачі – МАГАТЕ

Окупована РФ ЗАЕС знову залишилася на одній з двох ліній електропередачі – МАГАТЕ

ВАЖЛИВЕ

ЄБРР відкрив рахунок для відновлення НБК ЧАЕС з грантом в EUR30 млн

Негода забрала життя вже 2 людей в Україні, знеструмлений 1121 населений пункт – ДСНС

Зеленський: перший транш із EUR90 млрд піде на внутрішнє виробництво захисту України

Кілька країн допомагають і гарантують стабільність постачання дизелю в Україну, в армії дефіціту немає – Зеленський

У 2026 році баланс на фронті не на користь росіян – Зеленський

ОСТАННЄ

ЄБРР відкрив рахунок для відновлення НБК ЧАЕС з грантом в EUR30 млн

Зеленський і Рено-Бассо обговорили відновлення конфайнменту на ЧАЕС

Віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер відвідує Україну для посилення зусиль із відновлення та розвитку

У Харкові шпиталізовано літню жінку, на як через негоду впав шифер з даху

Понад 120 тисяч споживачів відключено від електроенергії у Київській області через негоду – ДТЕК

Зеленський і Санду вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

У Харкові відновлено рух метро і більшості наземного електротранспорту

Троє цивільних постраждали внаслідок ворожих атак у Дніпропетровській області – ОВА

Очільники кількох обладміністрацій повідомляють про масові знеструмлення через негоду

Окупанти зранку обстріляли Краматорськ, двоє цивільних загинули, один поранений – Офіс генпрокурора

