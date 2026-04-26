Зеленський і Рено-Бассо обговорили відновлення конфайнменту на ЧАЕС

Відновлення конфайнменту на ЧАЕС, пошкодженого російськими атаками було предметом переговорів президента України і президентки Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, повідомив президент України Володимир Зеленський в офіційному Телеграм-каналі в неділю.

"У Чорнобилі зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. Обговорили консолідацію міжнародної допомоги для відновлення конфайнменту над 4-м енергоблоком ЧАЕС, який пошкодив російський дрон у лютому 2025 року, а також для подолання довгострокових наслідків Чорнобильської катастрофи", – написав Зеленський у Телеграмі.