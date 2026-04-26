20:38 26.04.2026

Зеленський і Рено-Бассо обговорили відновлення конфайнменту на ЧАЕС

Відновлення конфайнменту на ЧАЕС, пошкодженого російськими атаками було предметом переговорів президента України і президентки Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, повідомив президент України Володимир Зеленський в офіційному Телеграм-каналі в неділю.

"У Чорнобилі зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. Обговорили консолідацію міжнародної допомоги для відновлення конфайнменту над 4-м енергоблоком ЧАЕС, який пошкодив російський дрон у лютому 2025 року, а також для подолання довгострокових наслідків Чорнобильської катастрофи", – написав Зеленський у Телеграмі. 

 

14:07 26.04.2026
ЄБРР планує підтримати 700 МВт потужності в Україні – президент банку

16:36 25.04.2026
Аргентина закликає до відновлення переговорів щодо Фолклендських островів – ЗМІ

12:55 25.04.2026
Україна готова до проведення наступного раунду мирних перемовин в Азербайджані – зустріч Зеленського та Алієва

08:44 25.04.2026
Соратники Трампа розглядають Рубіо як можливого кандидата в президенти США у 2028 році

23:35 24.04.2026
Зустріч послів США з очільником МЗС Ірану може відбутися в понеділок – ЗМІ

20:26 24.04.2026
ЄБРР може надати до EUR50 млн на будівництво вітропарку ОККО на 189 МВт

19:14 24.04.2026
Віткофф і Кушнер їдуть на переговори з Іраном в Ісламабад

18:44 24.04.2026
16:59 24.04.2026
Проєкти ЄБРР націлені збільшити енергопотужності України на 700 МВт для проходження наступної зими

16:42 24.04.2026
ЄБРР анонсував підписання 26 квітня нової угоди для підготовки відновлення пошкодженого НБК на ЧАЕС

