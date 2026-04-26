Інтерфакс-Україна
Події
20:18 26.04.2026

Віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер відвідує Україну для посилення зусиль із відновлення та розвитку

2 хв читати
Віцепрезидент Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Карл Негаммер перебуватиме з візитом в Україні з 26 до 29 квітня, планується підписання нових угод для підтримки декарбонізації енергетики та прискорення реалізації інфраструктурних інвестицій, повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” у пресслужбі ЄІБ.

“Ми підтримуємо відбудову країни та її шлях до Європейського Союзу через конкретні інвестиції, які зміцнюють інфраструктуру та стійкість. Цей візит підкреслює нашу відданість досягненню результатів на місцях та тісній співпраці з українськими партнерами. Україна є одним із головних пріоритетів для ЄІБ”, – зазначає віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер.

Програма передбачає візити до Київської, Львівської та Волинської областей, а також зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

Карл Негаммер, який з березня 2026 року відповідає за діяльність ЄІБ в Україні, також проведе низку зустрічей з представниками уряду, профільних міністерств і міжнародних партнерів. Крім того, він візьме участь у заходах разом із міжнародними делегаціями у Чорнобильській зоні відчуження з нагоди 40-х роковин Чорнобильської катастрофи.

Серед очікуваних ключових домовленостей – співпраця з “Центренерго” щодо підготовки дорожньої карти декарбонізації, а також коопераційна угода з урядом України в межах ініціативи Ukraine FIRST, яка спрямована на підготовку пріоритетних інфраструктурних проєктів і пришвидшення їх реалізації.

У Львові делегація відвідає медичні заклади, які модернізуються за підтримки ЄІБ, зокрема лікарню Святого Луки, дитячу лікарню та реабілітаційний центр Unbroken. Також у програмі – ознайомлення з проєктами міського транспорту, включно з поїздкою на трамваї, придбаному за фінансування ЄІБ, та зустрічі з місцевою владою і партнерами проєктів.

У Гостомелі відбудеться відкриття початкової школи №1, реконструйованої за підтримки ЄІБ у межах “Програми з відновлення України”. У Ковелі делегація відкриє перший завершений проєкт – ліцей №12 – у межах “Програми підвищення енергоефективності громадських будівель”.

З 2007 року ЄІБ є одним із ключових інвесторів у державний сектор України, зокрема в інфраструктуру. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році ЄІБ суттєво посилив свою підтримку, надавши понад EUR4 млрд фінансування для нагальних потреб і довгострокового відновлення.

Теги: #єіб #інвестиції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА