У Харкові шпиталізовано літню жінку, на як через негоду впав шифер з даху

У Немишлянському районі Харкова 86-річна жінка постраждала внаслідок негоди, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На неї через буревій впав шифер з даху будинку. Постраждалу госпіталізували", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

Як повідомили в прес-службі ХОВА, стан жінки оцінюється як середній.

За інформацієї Синєгубова, через буревій у Харкові та низці населених пунктів області були проблеми з електропостачанням.

"Енергетики одразу приступили до роботи – електропостачання відновлюється", – зазначив Синєгубов.

За інформацією прес-служби Харківської міськради, станом на 17:15 на прибудинкових територіях вітер повалив понад 30 дерев і більш як 30 гілок. Фахівці КП "Шляхрембуд" усувають наслідки: розпилюють та прибирають пошкоджені дерева й гілки. Обстеження території триває.